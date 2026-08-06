الأهلي السعودي يعلن مدربه الجديد بعد رحيل يايسله

أعلن الأهلي بطل آسيا تعاقده مع المدرب مارينو بوسيتش حتى عام 2028، ليحل محل ماتياس يايسله الذي رحل عن الفريق المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لتدريب نيوكاسل يونايتد.

وسيتولى بوسيتش الهولندي صاحب الأصول الكرواتية تدريب الأهلي بعدما قرر الألماني يايسله دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده للانفصال عن النادي الذي يتخذ من جدة مقرا له وخوض أولى تجاربه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي السعودي في بيان في الساعات الأولى من يوم الخميس: "يسر النادي الأهلي أن يعلن تعيين مارينو بوسيتش مدربا جديدا للفريق الأول. وقع المدرب عقدا لمدة عامين حتى يونيو/حزيران 2028".

وستكون التجربة هي الثانية لبوسيتش (54 عاما) في منطقة الخليج، بعدما قاد الجزيرة الإماراتي في الموسم الماضي.

وسبق له قيادة شاختار دونيتسك للفوز بلقب الدوري الأوكراني موسم 2023-2024 إلى جانب لقبين في كأس أوكرانيا.

وخلال عمله مدربا مساعدا في فينوورد، ساهم بوسيتش في التتويج بلقب الدوري الهولندي موسم 2022-2023، بعدما قاد تفينتي للصعود إلى دوري الأضواء بالفوز بلقب الدرجة الثانية عام 2019.

ورحل يايسله -الذي تولى تدريب الفريق عام 2023- عن الأهلي يوم الأربعاء بعدما قاده للاحتفاظ بلقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي. وسيتولى قيادة نيوكاسل خلفا للمدرب إيدي هاو.

حقبة جديدة

يستعد الأهلي لبداية حقبة جديدة مع المدرب بوسيتش afterما أجرى الفريق عدة تغييرات على تشكيلته.

وبجانب الانفصال عن المدرب يايسله، رحل الجزائري رياض محرز وقائد كوت ديفوار فرانك كيسي عن الفريق بعدما لعب الثنائي دورا كبيرا في سيطرة الفريق على عرش الكرة الآسيوية.

ودعم الأهلي -الساعي للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ موسم 2015-2016- صفوفه بالتعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو وصانع اللعب الأرميني إدوارد سبيرتسيان ولاعب الوسط المحلي نايف مسعود.

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وخاض الأهلي معسكرا إعداديا في إسبانيا والبرتغال استعدادا للموسم الجديد، ويستهل مشواره في الدوري بمواجهة الدرعية -الصاعد حديثا لدوري الأضواء- يوم 13 أغسطس/آب.

وسيواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول لكأس إنتركونتيننتال يوم 26 من الشهر ذاته.