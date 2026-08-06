"لحظة أرتيتا" تقترب.. رسائل إدارة أرسنال للاعبين بشأن ضم فينيسيوس

يبدو أن صفقة انتقال البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، دخلت مراحلها الحاسمة، بعد عامين من الجدل والتكهنات بشأن مستقبله، وسط اهتمام متزايد من أرسنال الإنجليزي الذي يقوده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أجواء غرفة ملابس أرسنال تشير إلى قناعة متزايدة بأن وصول فينيسيوس إلى النادي اللندني بات احتمالا جديا، في ظل وجود رغبة قوية لدى إدارة النادي في إتمام الصفقة، إلى جانب القدرة المالية اللازمة لتحقيقها، وربما بحماس يفوق ما يظهر حاليا في أروقة ريال مدريد.

ويعيش فينيسيوس وريال مدريد المرحلة الأخيرة من مسلسل مستمر منذ عامين، عندما دخلت الأندية السعودية على الخط بعرض ضخم، على غرار العروض التي سبق أن أقنعت كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار بالانتقال إلى الدوري السعودي. ومنذ ذلك الحين، تحولت مفاوضات تجديد عقد اللاعب البرازيلي إلى سلسلة متواصلة من الأخبار المتناقضة والتطورات المتلاحقة.

وكان أرسنال آخر الأندية التي دخلت على خط الأزمة، إذ يبدو أرتيتا مستعدا لبذل كل ما يلزم لإقناع فينيسيوس بالانتقال إلى ملعب الإمارات. وفي المقابل، تتعامل غرفة ملابس الفريق الإنجليزي مع الصفقة باعتبارها احتمالا حقيقيا، بعدما نقل المدير الرياضي أندريا بيرتا للاعبين قناعة النادي بقدرته على حسم الصفقة.

أرسنال يجهز مشروعه لفينيسيوس

من جانبه، سبق لأرتيتا أن شرح لفينيسيوس الدور الذي ينتظره داخل مشروع أرسنال، ما يجعل النادي الإنجليزي خيارا جذابا للاعب إذا اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن ريال مدريد.

وهذه التطورات لم تعد خافية على لاعبي أرسنال، الذين يتابعون المفاوضات باهتمام. وبحسب "آس"، فإن أندريا بيرتا نقل إلى غرفة الملابس قناعة النادي بإمكانية إتمام الصفقة، والتي ستصبح، إن حدثت، الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويتعامل لاعبو أرسنال مع الأمر بجدية، خصوصا أن كثيرا منهم مروا من قبل بما يعرف داخل النادي بـ"لحظة أرتيتا"، حين يحدد المدرب، بالتنسيق مع الإدارة، اللاعب الذي يريد التعاقد معه، قبل أن يبدأ النادي التحرك لتحقيق الهدف.

ويمتلك أرسنال في الوقت الراهن قدرة مالية كبيرة، بعدما تجاوز آثار سنوات ارتبطت بتكاليف الانتقال إلى ملعب الإمارات وظروف أخرى أثرت في قدرته على الإنفاق. وخلال المواسم الأخيرة، أصبح النادي واحدا من أبرز القوى الاستثمارية في سوق الانتقالات، ويسعى الآن إلى استعادة مكانته بين كبار أندية أوروبا.

وكان أرسنال قد أنفق الصيف الماضي 293 مليون يورو (نحو 316.4 مليون دولار) للتعاقد مع 7 لاعبين، مقابل 240 مليون يورو (نحو 259.2 مليون دولار) أنفقها في سوق صيف 2024.

أما هذا الصيف، فقد أتم النادي حتى الآن التعاقد مع بييرو هينكابي وتزوليس والحارس ميسلييه، مع تفعيل بند شراء هينكابي بعد فترة إعارته الموسم الماضي، في حين بلغت قيمة الإنفاق حتى الآن نحو 80 مليون يورو (نحو 86.4 مليون دولار).

وتشير ميزانية أرسنال إلى إيرادات متوقعة تبلغ نحو 880 مليون يورو (نحو 950.4 مليون دولار)، وهي أرقام تبقى بعيدة عن إيرادات ريال مدريد المقدرة بـ1.221 مليار يورو (نحو 1.319 مليار دولار)، لكنها تمنح النادي اللندني هامشا ماليا واسعا للتحرك في صفقة بحجم فينيسيوس.

النهاية تقترب

وترى "آس" أن حسم مستقبل فينيسيوس قد يكون قريبا جدا، في ظل اقتراب عقده من نهايته، إذ لم يعد يفصل عن انتهاء مدته سوى أقل من 11 شهرا.

ورغم رسائل الود المتبادلة بين اللاعب وريال مدريد، فإن هذه التصريحات تبدو أقل أهمية أمام العد التنازلي لعقد اللاعب. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة النادي الملكي لا تبدو مستعدة لمجاراة المطالب المالية التي يطرحها فينيسيوس، ما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال الدخول في مفاوضات مع أرسنال.

ويبقى القرار النهائي مرتبطا أيضا بموقف فينيسيوس نفسه من فكرة تجديد عقده. وتريد إدارة ريال مدريد معرفة ما إذا كان اللاعب يرغب فعلا في الاستمرار، قبل اتخاذ الخطوة التالية.

وتؤكد إدارة النادي، وفق التقرير، أنها ستكون واضحة مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الاجتماع المرتقب، إذ لم يعد هناك مجال كبير للمناورة أو التكهنات، والحل الوحيد للاستمرار هو توقيع عقد جديد، لكن سقف المفاوضات تحدده إدارة النادي وليس اللاعب.

وهو المبدأ الذي سبق أن تمسكت به إدارة ريال مدريد في مفاوضات سابقة: "لا أحد فوق النادي".