الكاف يُلغي عقوبات صامويل إيتو بعد أزمة مباراة الكاميرون أمام المغرب

ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) العقوبات التي كانت مفروضة على رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الكاميرون والمغرب في كأس أمم أفريقيا 2025.

وأعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن لجنة الاستئناف نقضت القرار الصادر عن اللجنة التأديبية التابعة للكاف، والذي كان يقضي بإيقاف إيتو أربع مباريات، إلى جانب تغريمه 20 ألف دولار أمريكي.

وكانت العقوبات قد وضعت رئيس الاتحاد الكاميروني تحت ضغط كبير، باعتباره أحد أبرز الشخصيات الكروية في القارة الأفريقية، سواء خلال مسيرته لاعبا أو منذ توليه رئاسة الكرة الكاميرونية.

وبعد دراسة الملف، قررت لجنة الاستئناف إلغاء العقوبتين بشكل فوري، مما يعني رفع الإيقاف والغرامة عن إيتو، وإنهاء المسار التأديبي المرتبط بالواقعة.

ويُعد هذا القرار انتصارا قانونيا لإيتو والاتحاد الكاميروني، الذي تمسك منذ البداية بحق رئيسه في الطعن بالقرار الأول، قبل أن تنتهي القضية بقرار من الهيئة الاستئنافية التابعة للكاف.

وكان إيتو، قائد منتخب "الأسود غير المروضة" السابق، قد تحول بعد اعتزاله إلى أحد أبرز المسؤولين الرياضيين في القارة، بعدما انتُخب رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم عام 2021، في مسار شهد حضورا قويا له داخل المشهد الكروي الأفريقي.

وبإلغاء العقوبات، يُغلق الكاف الملف التأديبي المفتوح عقب مواجهة الكاميرون والمغرب، في انتظار استمرار إيتو في مهامه على رأس الاتحاد الكاميروني دون أي قيود مرتبطة بهذه القضية.