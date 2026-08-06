سقوط ودي لأرسنال أمام بيتيس وخسارة كبيرة لسان جيرمان

تواصل الأندية الأوروبية تحضيراتها المكثفة لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث شهدت المباريات الودية الأربعاء نتائج لافتة، أبرزها تعثر فريق أرسنال الإنجليزي أمام نظيره الإسباني ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنتها العاصمة الأيرلندية دبلن.

وبدأ الفريق الإسباني اللقاء بقوة، حيث افتتح رودريغو ريكيلمي التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز الكولومبي نيلسون ديوسا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة السادسة والعشرين. ورغم محاولات "الغانرز" للعودة وتقليص الفارق عبر المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي في الدقيقة الثانية والثلاثين، فقد تمكن بابلو فورناليس من حسم اللقاء لصالح بيتيس بتسجيله الهدف الثالث.

وفيما يخص الاستحقاقات القادمة، يخوض أرسنال مباراة ودية أخرى ضد بوروسيا دورتموند الألماني ضمن كأس الإمارات الودية يوم الأحد المقبل، ثم يواجه كومو الإيطالي في 12 أغسطس/آب الجاري. ويستعد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لافتتاح موسمه الرسمي بمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي يوم 16 أغسطس/آب على لقب "الدرع الخيرية".

وفي المقابل، يلتقي ريال بيتيس ودياً مع بورنموث الإنجليزي يوم السبت المقبل، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال سوسيداد يوم 21 من الشهر ذاته.

خسارة كبيرة لسان جيرمان

وفي تجربة ودية أخرى، تلقّى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خسارة كبيرة ومفاجئة أمام ريال مايوركا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد.

وتألق لاعبو الفريق الإسباني بشكل لافت خلال اللقاء، حيث افتتح زيتو لوفومبو أهداف المباراة في الدقيقة الحادية والعشرين، وأضاف جان فيرجيلي الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين، قبل أن يختتم أنتونيو رايلو الثلاثية في الدقيقة الحادية والخمسين.

وفضل مدرب الفريق الباريسي لويس إنريكي الاعتماد في هذه المباراة على تشكيلة يغلب عليها طابع العناصر البديلة والشابة، مع الدفع ببعض الأسماء البارزة مثل الجورجي كفيشا كفاراتسخيليا والحارس الروسي ماتفي سافونوف.

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ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، مباراة ودية أخيرة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم السبت المقبل، لتكون بمثابة بروفة نهائية لكتيبة إنريكي قبل خوض غمار كأس السوبر الأوروبي أمام أستون فيلا الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي، في المباراة المقررة يوم 12 أغسطس/آب الحالي.