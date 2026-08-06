إشارة صادمة من فينيسيوس تعزز تكهنات رحيله عن ريال مدريد

فاجأ النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عالم كرة القدم بعدما حذف جميع الصور والمنشورات من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أسبوع حاسم قد يحدد مستقبله مع ريال مدريد.

وفي ظل ترقب واسع لمصير اللاعب، ومع تصاعد اهتمام أرسنال بالتعاقد معه، وجد نحو 64 مليون متابع لحساب فينيسيوس أنفسهم أمام صفحة خالية تماما، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول الدافع وراء هذه الخطوة المفاجئة.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو ريال مدريد اجتماعا مع اللاعب خلال الأيام المقبلة في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن تجديد عقده. ولا تزال المفاوضات متعثرة بسبب مطالب فينيسيوس المتعلقة بالراتب ونسبة حقوق الصور، وهو ما أطال أمد المحادثات أكثر مما كانت إدارة النادي تأمل.

وفي المقابل، كان المدرب جوزيه مورينيو واضحا في موقفه، إذ يرغب في الإبقاء على جميع نجوم الفريق دون استثناء.

وفي الوقت نفسه، يواصل أرسنال مراقبة تطورات الملف، حتى إن بعض لاعبي الفريق اللندني طلبوا من إدارة ناديهم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإمكانية ضم النجم البرازيلي.

وفي خضم هذه المفاوضات، أقدم فينيسيوس على حذف كل ما يتعلق بحساباته، بما في ذلك الصورة الشخصية والمنشورات والقصص المثبتة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل بين جماهير ريال مدريد، التي تأمل أن يكون الأمر مجرد حملة تمهيدية للإعلان عن تجديد عقده المرتقب مع النادي الملكي.