الاتحاد الجزائري يكشف كواليس رحيل بيتكوفيتش وحقيقة التفاوض مع تشافي

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، خلال اجتماع المكتب الفدرالي المنعقد أول أمس الثلاثاء 4 أغسطس/آب، عن تفاصيل جديدة تتعلق بكواليس رحيل مدرب المنتخب الجزائري السابق، فلاديمير بيتكوفيتش.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مصدر موثوق أن صادي أكد في حديثه أن التوجه لم يكن في البداية يقضي بإنهاء التعاقد مع بيتكوفيتش، بل كان يميل إلى الإبقاء عليه مع إجراء تغييرات على مستوى طاقمه الفني، خاصة مساعديه، في محاولة لتصحيح المسار بعد المشاركة المخيبة في كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة التي تبقى برأيه إيجابية رغم كل الانتقادات التي رافقتها.

التفاصيل المالية لفك التعاقد

وأوضح رئيس "الفاف" أن المفاوضات مع المدرب السويسري عرفت شدّا وجذبا خلال الأيام الماضية، قبل أن يقتنع بيتكوفيتش في نهاية المطاف بالرحيل عن طريق تسوية ودية، بعدما لمس توجه الاتحاد الجزائري نحو الاحتفاظ به لتفادي اللجوء إلى فسخ العقد من جانب واحد، وهو ما كان سيكبد الاتحاد الجزائري تعويضات مالية ضخمة تعادل قيمة عقده الجديد حتى 2028.

ووفق ما عرضه صادي خلال الاجتماع، فإن بيتكوفيتش وافق في النهاية على الحصول على تعويض يعادل ثلاثة أشهر فقط من راتبه الشهري، أي 480 ألف يورو (نحو 521 ألف دولار)، بعدما أصبح راتبه بموجب العقد الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية من 1 أغسطس/آب الجاري 160 ألف يورو (نحو 174 ألف دولار) شهريا.

ولن تتوقف القيمة المالية للتسوية عند هذا الحد، إذ سيستفيد المدرب السابق لـ"الخضر" أيضا من عدد من المنح العالقة أبرزها منحة التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026، والمقدرة بـ150 ألف يورو (نحو 163 ألف دولار)، إضافة إلى تسديد ثلاثة أشهر من رواتب أعضاء طاقمه الفني، ويتعلق الأمر بالمساعدين دافيد موراندي وباولو رونغوني ومدرب الحراس غيدو ناني، الذين كان كل منهم يتقاضى راتبا بـ18 ألف يورو (نحو 19.5 ألف دولار) شهريا بموجب العقود الجديدة بمجموع 54 ألف يورو (نحو 59 ألف دولار) لكل واحد.

توجه نحو المدرسة الإسبانية

وفيما يتعلق بخليفة المدرب السويسري، أكد صادي أن الاختيار سيكون من المدرسة الإسبانية، وهو الطرح الذي لقي ترحيبا من الحاضرين بالنظر إلى السمعة الكبيرة التي تتمتع بها المدرسة الإسبانية في مجال التدريب والنجاحات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة وصولا إلى المونديال الأخير.

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وأشار رئيس الاتحاد الجزائري إلى أنه تفاوض مع عدة أسماء، غير أنه اكتفى بالكشف عن اسم واحد، وهو المدرب السابق لبرشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، موضحا أن طلبات هذا الأخير وصفها بالتعجيزية، وهو ما دفعه إلى غلق الملف مباشرة بسبب التكلفة المالية المرتفعة.

وأضاف صادي أنه بات قريبا من حسم هوية المدرب الجديد، دون أن يكشف عن اسمه، مكتفيا بالتأكيد على أن راتبه الشهري سيكون أقل من ذلك الذي كان يتقاضاه بيتكوفيتش وفق عقده الأخير.

وأشارت صحيفة الخبر إلى أن المدرب القادم قد يكون الإسباني المخضرم رافا بينيتيز الذي يتصدر قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب الوطني، بالنظر إلى تجربته الطويلة في الملاعب الأوروبية وسيرته الحافلة مع أندية كبيرة، في حين يبقى المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، المدرب السابق لمنتخب قطر، الخيار البديل إذا تعثرت المفاوضات مع بينيتيز.