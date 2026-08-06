شاهد.. الجزائري آيت نوري يسجل أول أهدافه لمانشستر سيتي

افتتح الدولي الجزائري ريان آيت نوري سجله التهديفي مع مانشستر سيتي، بعدما أحرز أول أهدافه مع الفريق الإنجليزي خلال الفوز 3-1 على منتخب نجوم الدوري الكوري الجنوبي، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من البريميرليغ.

وشارك آيت نوري أساسيا في التشكيلة التي دفع بها المدرب إنزو ماريسكا، بعدما دخل بديلا في المباراة الودية السابقة أمام إنتر ميلان، والتي انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يخسر سيتي بركلات الترجيح.

وافتتح الظهير الجزائري التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة، مستغلا كرة أبعدها دفاع المنافس بشكل غير متقن، ليسددها مباشرة بقدمه اليمنى إلى الزاوية السفلى للمرمى، مسجلا أول أهدافه مع النادي الإنجليزي، وإن جاء في لقاء ودي.

وأضاف الهولندي تيجاني رايندرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي، قبل أن يختتم ديفين موباما ثلاثية الفريق، لتنتهي المباراة بفوز سيتي بنتيجة 3-1.

ويمنح هذا الأداء دفعة معنوية لآيت نوري في أول مشاركة أساسية له خلال فترة الإعداد، كما يعزز حظوظه في نيل ثقة ماريسكا قبل انطلاق الموسم الجديد.