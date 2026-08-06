السهم الذهبي وصفقة الـ12 عاما.. وثيقة تورط إنفانتينو في مشروع السوبر الأوروبي

كشفت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية عن وثيقة سرية تُظهر أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أجرى مباحثات بشأن إعادة تسمية مشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي باسم "دوري فيفا الممتاز"، في خطوة كان من شأنها إحداث تغيير جذري في شكل كرة القدم الأوروبية.

وتكشف الوثيقة، التي نشرت الصحيفة تفاصيلها للمرة الأولى، عن مدى انخراط إدارة فيفا في المشروع الذي أثار غضبا واسعا بين الجماهير عام 2021، كما تشير إلى استعداد الاتحاد الدولي لتهميش اتحادات الدول الأعضاء خلال العمل على خطة لتقليص فترات التوقف الدولي.

وبحسب الوثيقة، كان من المقرر أن يحصل فيفا على حقوق استثنائية في إدارة المشروع، من خلال ما يعرف بـ"السهم الذهبي"، بما يمنحه نفوذا خاصا في القرارات المتعلقة بالبطولة.

وتأتي هذه المعطيات في أسبوع يواجه فيه إنفانتينو تداعيات قراره التراجع عن خطة بيع حصص من بطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، لتضيف الوثيقة دليلا جديدا على انخراط قيادة فيفا في محاولات لإعادة تشكيل منظومة كرة القدم ووضع مسابقاتها الكبرى تحت إدارة ذات طابع تجاري.

شراكة لـ12 عاما

وتشير الوثيقة إلى مقترح إقامة شراكة بين فيفا ودوري السوبر الأوروبي لمدة لا تقل عن 12 عاما، مع إنشاء مشروع مشترك يتولى إدارة العمليات التجارية للمسابقة.

وكان المشروع المقترح يضم 15 ناديا مؤسسا بشكل دائم، إلى جانب خمسة أندية تتأهل من خلال مسابقات قائمة، فضلاً عن الالتزام بإطلاق نسخة نسائية من البطولة بمشاركة الأندية نفسها، من دون تحديد موعد واضح لذلك.

وتشير الوثيقة إلى أن الأندية المؤسسة كانت مستعدة لمناقشة إطلاق البطولة تحت اسم مرتبط بفيفا، كما تنص على منح الاتحاد الدولي حصة مميزة في ملكية دوري السوبر، تتيح له التأثير في قرارات أساسية، بينها تغيير نظام البطولة، وتعديل روزنامة المباريات، وتوزيع أموال التضامن، واختيار الرئيس التنفيذي للمسابقة.

تقليص مباريات المنتخبات

ومن أكثر البنود إثارة للجدل في المقترح خطة لتقليص نوافذ المباريات الدولية إلى فترتين فقط سنويا، تمتد كل منهما لأسبوعين.

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وأثار هذا التصور صدمة لدى شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية، نظراً لما قد يعنيه من تقليص المساحة المتاحة للمنتخبات الوطنية، وما قد يترتب عليه من خسائر تجارية للاتحادات المحلية التي تعتمد على مباريات منتخباتها لتحقيق عوائد مالية وتسويقية.

كما تضمنت وثيقة سابقة للمشروع اقتراحاً بمناقشة تقليص عدد الدوريات، بينما نصت الوثيقة اللاحقة على وضع روزنامة دولية جديدة بالتعاون بين فيفا ودوري السوبر و«الأطراف المعنية الأخرى»، على أن تدخل حيز التنفيذ بموافقة الاتحاد الدولي.

إنفانتينو كان على علم بالمشروع

وبحسب "الغارديان"، كان إنفانتينو واحداً من عدد من مسؤولي فيفا المشاركين في المشروع، ويُعتقد أنه كان على اطلاع كامل على مراحل تطوره.

وتشير الوثائق إلى أن الأندية المؤسسة كانت تسعى إلى إبرام اتفاق شراكة مع فيفا يقود إلى إنشاء المسابقتين المقترحتين، بينما كان ما يعرف بـ"تيرم شيت" (Term Sheet) بمثابة إطار أولي لاتفاق غير ملزم، لكنه عادة ما يمثل خطوة تسبق العقد النهائي، ما يوحي بأن المفاوضات كانت قد قطعت شوطا متقدما.

ولم يتضح ما إذا كان فيفا وإنفانتينو قد تجاوزا مرحلة الوثيقة التمهيدية إلى اتفاق نهائي.

تناقض مع موقف إنفانتينو المعلن

المعطيات الجديدة تضع تصريحات إنفانتينو السابقة بشأن دوري السوبر الأوروبي تحت المجهر.

فبعد إطلاق نسخة من المشروع في أبريل/نيسان 2021 من دون مشاركة مباشرة من فيفا، قبل أن تنهار الخطة إثر احتجاجات جماهيرية واسعة، قال إنفانتينو أمام مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مونترو إن فيفا "لا يمكنه إلا أن يعارض بشدة إنشاء دوري السوبر".

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن محادثة سابقة بين إنفانتينو ورئيس يويفا ألكسندر تشيفرين، رتّبها طرف ثالث، ساهمت في ابتعاد رئيس فيفا عن المشروع لاحقاً.

لكن الوثائق الجديدة، إلى جانب مشروع "فوتبول فوروارد إنتربرايز" (Football Forward Enterprise) المثير للجدل الذي ارتبط بإنفانتينو، تثير تساؤلات حول حقيقة موقفه، وتوحي بوجود أكثر من محاولة لإعادة صياغة منظومة كرة القدم بعيداً عن التشاور مع الأطراف والمؤسسات الرئيسية فيها.

وكان من المقرر أيضا أن تنضم الأندية المشاركة في دوري السوبر إلى رابطة أندية كرة القدم العالمية (WFCA)، وهي هيئة تمثيلية قصيرة العمر أطلقها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عام 2019، وكان النادي الإسباني أحد أبرز الداعمين لمشروع دوري السوبر.

وتأتي هذه الوثائق لتضيف فصلا جديدا إلى الجدل المحيط بعلاقة إنفانتينو بالمشاريع التجارية الخاصة ومستقبل إدارة كرة القدم العالمية، بعدما سبق له عام 2018 دعم عرض بقيمة 25 مليار دولار من مؤسسة "سوفت بنك" اليابانية لتوسيع كأس العالم للأندية وإطلاق دوري عالمي للمنتخبات، قبل أن يفشل المشروع في الحصول على الدعم، خصوصاً بسبب المعارضة الأوروبية.