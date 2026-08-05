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يويفا يدخل تعديلات على مسابقاته الأوروبية الثلاث

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ROTTERDAM, NETHERLANDS - NOVEMBER 8: Referee Rob Dieperink shows the yellow card during the Dutch Eredivisie match between Excelsior Rotterdam and Heracles Almelo at Stadion Woudestein on November 8, 2025 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Hans van der Valk/BSR Agency/Getty Images)
التعديل أملته زيادة عدد مباريات مرحلة الدوري في المسابقات (غيتي)
Published On 5/8/2026

أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلين تنظيميين جديدين سيتم تطبيقها بدءاً من هذا الموسم في مسابقات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويتعلق التعديل بنظام البطاقات الصفراء في دور المجموعات في المسابقات الثلاث بينما يتعلق الثاني بشاشات الملاعب.

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التعديل الأول

شمل التعديل الأول نظام عقوبات البطاقات الصفراء خلال مرحلة الدوري؛ حيث تقرر رفع حد الإيقاف الأول للاعبين وأعضاء الجهاز الفني من ثلاث إلى أربع بطاقات صفراء، على أن يُفرض الإيقاف التلقائي للمباراة التالية عند الحصول على البطاقات الرابعة، ثم السادسة، ثم الثامنة.

ويأتي هذا التغيير لمعالجة ارتفاع خطر العقوبات الناتج عن زيادة عدد مباريات مرحلة الدوري إلى ثماني مباريات بدلاً من ست في الشامبيونزليغ واليوربا ليغ، وقد طُبق القرار أيضاً على دوري المؤتمر لتوحيد اللوائح وتسهيل انتقالات اللاعبين الشتوية بين المسابقات.

التعديل الثاني

يتعلق بشاشات الملاعب وساعاتها؛ إذ ألمح اليويفا بإلغاء البند القديم الذي كان يحظر استمرار احتساب الوقت بعد نهاية الدقائق الـ 45 والـ 90 والوقت الإضافي.

وبموجب النظام الجديد، يُسمح للمنظمين بتشغيل الساعات لإظهار الوقت المنقضي أو المتبقي، مع إلزامية عرض الوقت بدل الضائع بصيغة المجموع المُضاف (مثل 45+س أو 90+ص) بدلاً من استمرار العد المتواصل، لمواكبة التطورات التكنولوجية داخل الملاعب.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

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