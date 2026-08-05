استقبال حاشد وتحية "الأوتشلو".. صلاح يشعل حماس جماهير طرابزون سبور (فيديو)

أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميا التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد سلسلة مفاوضات ماراثونية انتهت باتفاق نهائي بين جميع الأطراف، لتُحسم بذلك واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية هذا الموسم.

ينضم صلاح، البالغ 34 عاما، إلى الفريق التركي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول الإنجليزي التي امتدت تسعة أعوام. وينص الاتفاق على توقيع عقد لمدة عامين، مقابل راتب سنوي قدره 17 مليون يورو (نحو 18.4 مليون دولار)، دون الكشف عن تفاصيل المكافآت أو البنود الإضافية.

كما أشارت تقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضا على نسبة من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، مما قد يرفع عائده المالي الإجمالي إلى نحو 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) خلال مدة العقد.

وحسم النادي التركي الجدل حول رقم قميص اللاعب، حيث جهزت الإدارة القميص رقم 11 لمحمد صلاح.

رسالة صلاح للجماهير

نشر طرابزون سبور مقطع فيديو وصورا للاعب وهو يرتدي قميص الفريق، وجّه خلالها صلاح رسالة حماسية لجماهير النادي قال فيها: "جماهير طرابزون، هل أنتم مستعدون؟ أراكم قريبا"، كما وثّقت الصور لحظة توقيعه على القميص قبل استكمال الإجراءات الرسمية.

استقبال جماهيري حاشد في إسطنبول

غادر صلاح ليفربول نهاية الموسم الماضي، وأجرى مفاوضات للانضمام إلى الفريق بصفته لاعبا حرا، ووصل إلى إسطنبول اليوم الأربعاء لاستكمال الفحوص الطبية وتوقيع العقود، قبل التوجه إلى مدينة طرابزون لتقديمه رسميا لجماهير النادي.

"التحية الثلاثية"

واحتشد العشرات من مشجعي "طرابزون سبور" أمام مطار أتاتورك بقمصان الفريق العنابية والزرقاء، مرددين هتافات ترحيبية حماسية أبرزها "يا الله.. بسم الله.. محمد صلاح"، تعبيرا عن شغفهم بقدوم اللاعب.

شهدت اللحظات الأولى لوصول النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا تفاعلا استثنائيا مع جماهير ناديه الجديد طرابزون سبور، بعدما قاد معهم احتفال "التحية الثلاثية" (الأوتشلو) الشهير في الملاعب التركية، حيث يطلب اللاعب أو الشخصية المحتفى بها من الجماهير الصمت، ثم يبدأ العد التنازلي إلى ثلاثة، لتنطلق بعدها الهتافات والتصفيق في آن واحد تعبيرا عن الحماس والترحيب الجماعي.

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وفي أجواء حماسية، استجاب صلاح لهتافات الجماهير التي احتشدت أمام مطار إسطنبول لاستقباله، حيث طالبهم بالصمت قبل أن يبدأ العد إلى ثلاثة، لتنطلق بعدها الهتافات والتصفيق بشكل متزامن وسط فرحة كبيرة من المشجعين.

يُذكر أن اسم صلاح كان قد ارتبط في وقت سابق بنادي بيشكتاش التركي، إلا أن تلك المفاوضات لم تُكلَّل بالنجاح، لينسحب النادي الإسطنبولي من السباق وتُحسم الصفقة لصالح طرابزون سبور، الذي يُلقَّب "عاصفة البحر الأسود".