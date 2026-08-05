طرابزون سبور يحدد موعد حفل تقديم محمد صلاح

أعلن نادي طرابزون سبور التركي تنظيم حفل توقيع لوافده الجديد، النجم المصري محمد صلاح، يوم غد الخميس، في تمام الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب "بابارا بارك".

ودعا النادي في بيان رسمي، عبر "إكس"، جماهيره لارتداء قمصان الفريق للموسم الجديد والحضور بكثافة إلى الملعب، لمشاركة اللاعب والنادي هذه "اللحظة التاريخية" والاحتفاء ببدء مسيرته رسميا مع الفريق.

وكان نادي طرابزون سبور التركي أعلن رسميا التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد سلسلة مفاوضات ماراثونية انتهت باتفاق نهائي بين جميع الأطراف، لتُحسم بذلك واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية هذا الموسم.

وانضم صلاح، البالغ 34 عاما، إلى الفريق التركي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول الإنجليزي التي امتدت 9 أعوام. وينص الاتفاق على توقيع عقد لمدة عامين، مقابل راتب سنوي قدره 17 مليون يورو (نحو 18.4 مليون دولار)، دون الكشف عن تفاصيل المكافآت أو البنود الإضافية.

كما أشارت تقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضا على نسبة من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، مما قد يرفع عائده المالي الإجمالي إلى نحو 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) خلال مدة العقد.

وحسم النادي التركي الجدل حول رقم قميص اللاعب، حيث جهزت الإدارة القميص رقم 61 لمحمد صلاح.