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من مارادونا ونصري إلى مودريك.. نجوم صمدوا أمام الإيقافات الطويلة

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HONG KONG, CHINA - AUGUST 3: Mykhailo Mudryk of Chelsea during a training session at the Kai Tak Youth Sports Ground on August 3, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images) FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 05: Adrian Mutu of Fiorentina in action during the UEFA Champions League Group F match between Fiorentina and Bayern Munich at the Stadio Artemio Franchi on November 5, 2008 in Florence, Italy. (Photo by Etsuo Hara/Getty Images) Diego Armando Maradona of Sevilla during the Liga match between Sevilla and Cadix at Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Spain on October 25th 1992 ( Photo by Eric Renard / Onze / Icon Sport via Getty Images )
عقوبة الإيقاف لفترة طويلة لم تُنهِ مسيرة مودريك (يمين) وأدريان موتو ومارادونا (غيتي)
بولبابة الهرابي
Published On 5/8/2026

لا تمثّل العقوبات الطويلة في عالم كرة القدم نهاية الحكاية دائما، فالملاعب شهدت عبر تاريخها عودات دراماتيكية لنجوم واجهوا شبح الإيقاف الطويل، قبل أن يستعيدوا بريقهم ويكتبوا فصولا جديدة من مسيرتهم. وتتجلى هذه الظاهرة اليوم في عودة الأوكراني ميخايلو مودريك إلى صفوف تشيلسي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، بعد تسوية أزمته وإلغاء عقوبته التي فُرضت عليه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسبب مادة الميلدونيوم المحظورة.

وهكذا يصبح اللاعب متاحا للمشاركة مجددا، بعد غياب امتد نحو عام و8 أشهر عن المستطيل الأخضر.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Chelsea Training - Kai Tak Sports Park, Hong Kong, China - August 4, 2026 Chelsea's Mykhailo Mudryk during training REUTERS/Tyrone Siu
‏‏ميخايلو مودريك يتدرب مع تشيلسي استعدادا للموسم الجديد 2026-2027 (رويترز)‏

قبل مودريك.. عادوا جميعا

لا تنفصل قصة مودريك عن سلسلة طويلة من النجوم الذين سبقوه على الطريق نفسه، ففي عام 2004، أُوقف الروماني أدريان موتو 7 أشهر بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين، قبل أن يعود ليتألق من جديد في الملاعب الإيطالية متنقلا بين يوفنتوس وفيورنتينا، تاركا بصمة واضحة في الدوري الإيطالي.

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أما الفرنسي سمير نصري، فكانت قصته أكثر تعقيدا؛ إذ تلقى عام 2018 عقوبة إيقاف لـ6 أشهر بسبب تلقّيه حقنا من الفيتامينات المحظورة، قبل أن تُمدَّد لاحقا إلى 18 شهرا كاملة. ورغم قسوة الجزاء، نجح نصري في العودة لخوض تجربتين قصيرتين مع وست هام يونايتد الإنجليزي ثم أندرلخت البلجيكي، محاولا استعادة بعض بريقه الذي أضاء به ملاعب أوروبا سنوات طويلة.

Soccer Football - Premier League - West Ham United v Arsenal - London Stadium, London, Britain - January 12, 2019 West Ham's Samir Nasri in action REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
سمير نصري لعب مع وست هام بعد عودته من الإيقاف (رويترز)

ويبقى المثال الأبرز أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، الذي واجه أقسى عقوباته عام 1991 حين أُوقف 15 شهرا بعد سقوطه في اختبار للمنشطات وثبوت تعاطيه الكوكايين. ومع ذلك، لم تكن العقوبة كافية لإنهاء مسيرته، فعاد عام 1992 مرتديا قميص إشبيلية الإسباني، مثبتا أن الموهبة الاستثنائية قادرة أحيانا على تجاوز أقسى الأزمات.

قائمة تتجدد

لا تقتصر هذه الظاهرة على أسماء الماضي، بل تمتد إلى الحاضر أيضا؛ إذ تنضم قصة مودريك إلى قائمة أحدث تضم الإنجليزي إيفان توني، والإيطالي ساندرو تونالي، والفرنسي بول بوغبا، الذين واجهوا جميعا عقوبات إيقاف طويلة لأسباب مختلفة، قبل أن تُفتح أمامهم أبواب العودة من جديد.

Soccer Football - AS Monaco Press Conference - La Turbie, France - July 3, 2025 AS Monaco new signing Paul Pogba poses with his shirt during the unveiling REUTERS/Manon Cruz
بول بوغبا يلتقط صورة بقميص فريقه الجديد موناكو الفرنسي (رويترز)‏

وتؤكد هذه الأسماء مجتمعة أن القوانين الرياضية، رغم صرامتها، تترك دائما مساحة لفرصة ثانية، شريطة أن يلتزم اللاعب بمساره التأهيلي ويثبت جديته في العودة بالمستوى المطلوب.

ما الذي يحدد نجاح العودة؟

تتشابه قصص هؤلاء اللاعبين في جوهرها رغم اختلاف تفاصيلها، فالعودة من الإيقاف ليست مجرد انتهاء لمدة زمنية محددة، بل رحلة تتطلب إعدادا بدنيا ونفسيا دقيقا، إلى جانب دعم الأندية والمدربين.

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وفي حالة مودريك تحديدا، يبدو أن قرار تشابي ألونسو بإعادته إلى قائمة تشيلسي يعكس ثقة فنية في قدراته، وربما رغبة في منحه فرصة لإثبات أن الأزمة التي مرّ بها لم تُطفئ الموهبة التي جذبت إليه الأندية الكبرى سابقا.

وفي نهاية المطاف، تبقى هذه القصص شاهدة على أن كرة القدم، رغم قسوتها أحيانا في تطبيق العقوبات، لا تغلق الباب نهائيا أمام من يملك الإصرار والشغف الكافيين لصياغة فصل جديد من مسيرته، فمن موتو إلى نصري ومارادونا، وصولا إلى مودريك اليوم، تتكرر المعادلة ذاتها: سقوط مدوٍّ، ثم عودة تثبت أن المجد الكروي يمكن أن يُستعاد، مهما طال الغياب عن الملاعب.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

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