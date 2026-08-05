لا تمثّل العقوبات الطويلة في عالم كرة القدم نهاية الحكاية دائما، فالملاعب شهدت عبر تاريخها عودات دراماتيكية لنجوم واجهوا شبح الإيقاف الطويل، قبل أن يستعيدوا بريقهم ويكتبوا فصولا جديدة من مسيرتهم. وتتجلى هذه الظاهرة اليوم في عودة الأوكراني ميخايلو مودريك إلى صفوف تشيلسي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، بعد تسوية أزمته وإلغاء عقوبته التي فُرضت عليه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسبب مادة الميلدونيوم المحظورة.

وهكذا يصبح اللاعب متاحا للمشاركة مجددا، بعد غياب امتد نحو عام و8 أشهر عن المستطيل الأخضر.

قبل مودريك.. عادوا جميعا

لا تنفصل قصة مودريك عن سلسلة طويلة من النجوم الذين سبقوه على الطريق نفسه، ففي عام 2004، أُوقف الروماني أدريان موتو 7 أشهر بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين، قبل أن يعود ليتألق من جديد في الملاعب الإيطالية متنقلا بين يوفنتوس وفيورنتينا، تاركا بصمة واضحة في الدوري الإيطالي.

أما الفرنسي سمير نصري، فكانت قصته أكثر تعقيدا؛ إذ تلقى عام 2018 عقوبة إيقاف لـ6 أشهر بسبب تلقّيه حقنا من الفيتامينات المحظورة، قبل أن تُمدَّد لاحقا إلى 18 شهرا كاملة. ورغم قسوة الجزاء، نجح نصري في العودة لخوض تجربتين قصيرتين مع وست هام يونايتد الإنجليزي ثم أندرلخت البلجيكي، محاولا استعادة بعض بريقه الذي أضاء به ملاعب أوروبا سنوات طويلة.

ويبقى المثال الأبرز أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، الذي واجه أقسى عقوباته عام 1991 حين أُوقف 15 شهرا بعد سقوطه في اختبار للمنشطات وثبوت تعاطيه الكوكايين. ومع ذلك، لم تكن العقوبة كافية لإنهاء مسيرته، فعاد عام 1992 مرتديا قميص إشبيلية الإسباني، مثبتا أن الموهبة الاستثنائية قادرة أحيانا على تجاوز أقسى الأزمات.

قائمة تتجدد

لا تقتصر هذه الظاهرة على أسماء الماضي، بل تمتد إلى الحاضر أيضا؛ إذ تنضم قصة مودريك إلى قائمة أحدث تضم الإنجليزي إيفان توني، والإيطالي ساندرو تونالي، والفرنسي بول بوغبا، الذين واجهوا جميعا عقوبات إيقاف طويلة لأسباب مختلفة، قبل أن تُفتح أمامهم أبواب العودة من جديد.

وتؤكد هذه الأسماء مجتمعة أن القوانين الرياضية، رغم صرامتها، تترك دائما مساحة لفرصة ثانية، شريطة أن يلتزم اللاعب بمساره التأهيلي ويثبت جديته في العودة بالمستوى المطلوب.

ما الذي يحدد نجاح العودة؟

تتشابه قصص هؤلاء اللاعبين في جوهرها رغم اختلاف تفاصيلها، فالعودة من الإيقاف ليست مجرد انتهاء لمدة زمنية محددة، بل رحلة تتطلب إعدادا بدنيا ونفسيا دقيقا، إلى جانب دعم الأندية والمدربين.

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وفي حالة مودريك تحديدا، يبدو أن قرار تشابي ألونسو بإعادته إلى قائمة تشيلسي يعكس ثقة فنية في قدراته، وربما رغبة في منحه فرصة لإثبات أن الأزمة التي مرّ بها لم تُطفئ الموهبة التي جذبت إليه الأندية الكبرى سابقا.

وفي نهاية المطاف، تبقى هذه القصص شاهدة على أن كرة القدم، رغم قسوتها أحيانا في تطبيق العقوبات، لا تغلق الباب نهائيا أمام من يملك الإصرار والشغف الكافيين لصياغة فصل جديد من مسيرته، فمن موتو إلى نصري ومارادونا، وصولا إلى مودريك اليوم، تتكرر المعادلة ذاتها: سقوط مدوٍّ، ثم عودة تثبت أن المجد الكروي يمكن أن يُستعاد، مهما طال الغياب عن الملاعب.