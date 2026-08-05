من ليفربول إلى طرابزون.. كيف أشعل محمد صلاح منصات التواصل في تركيا؟

تحوّل الحديث عن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور خلال ساعات قليلة إلى واحدة من أكثر القضايا تداولا على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

وقبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، كانت أغلب التوقعات تشير إلى اقتراب اللاعب من الانتقال إلى بشكتاش، خاصة بعد تصدر حملة "تعال إلى بشكتاش" (Come to Beşiktaş) تفاعلات الجماهير، ووصول صداها إلى شخصيات سياسية داخل الحكومة التركية.

لكن إعلان طرابزون سبور بدء المفاوضات مع صلاح غيّر المشهد بشكل مفاجئ، وأطلق موجة واسعة من التفاعلات بين جماهير الأندية التركية، التي انقسمت بين احتفال جماهير طرابزون بالصفقة المرتقبة، وحسرة جماهير بشكتاش بعد ضياع فرصة ضم اللاعب.

من حملة "تعال إلى بشكتاش" (Come to Beşiktaş) إلى مفاجأة طرابزون

لأسابيع طويلة، ارتبط اسم محمد صلاح بنادي بشكتاش، وسط تغطية إعلامية تركية واسعة للمفاوضات، بينما أطلق مشجعو النادي حملة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "تعال إلى بشكتاش" (Come to Beşiktaş)؛ بهدف إقناع اللاعب باختيار النادي التركي.

ولم تقتصر أصداء الحملة على الجماهير فقط، إذ وصلت إلى شخصيات سياسية داخل الحكومة التركية، حيث كشفت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، خلال مقابلة مع منصة جي زد تي (gzt) الرقمية، أن نجلها كان من بين آلاف المشجعين الذين أرسلوا رسائل إلى صلاح لدعوته للانضمام إلى بشكتاش.

وقالت الوزيرة: "أتمنى أن يأتي صلاح إلى بشكتاش.. وإن شاء الله تكتمل الصفقة ونفوز بالدوري".

لكنّ المفاجأة حدثت عندما أعلن طرابزون سبور رسميا، عبر منصة الإفصاح العام التركية (KAP)، بدء المفاوضات مع محمد صلاح، لتتغير اتجاهات الحديث خلال ساعات من بشكتاش إلى طرابزون.

وقبل الإعلان الرسمي، نشر طرابزون سبور مقطعا تشويقيا حمل عبارة "الإيمان الدائم" (Always Believing)، بدأ بمشهدٍ للأهرامات المصرية قبل أن ينتقل إلى ملعب بابارا بارك، في إشارة واضحة إلى محمد صلاح.

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وحصد الفيديو أكثر من 10.6 ملايين مشاهدة خلال ساعات، ليصبح واحدا من أكثر منشورات النادي انتشارا، ويزيد التكهنات حول انتقال اللاعب إلى الفريق التركي.

فرحة غير مسبوقة في طرابزون

أشعل الإعلان الرسمي عن اقتراب محمد صلاح من طرابزون سبور موجة واسعة من الاحتفالات بين جماهير النادي، التي اعتبرت الصفقة الأكبر في تاريخ الفريق، بل ذهب كثيرون إلى وصفها بأنها واحدة من أكبر الصفقات التي شهدتها كرة القدم التركية.

وكتب المغرد حسين أوسكايا معلقا على الصفقة: "أسطورة البحر الأسود أخرجت الجني من المصباح.. محمد صلاح قادم ليرتدي العنابي والأزرق ويرفع كرة القدم التركية إلى مستوى آخر".

كما نشر موقع 61saat صورة بعنوان: "محمد صلاح في طرابزون سبور"، مستعيدا تصريحا سابقا لأسطورة النادي فاتح تيكي.

"سنعتني بابن بلدكم".. رسائل مباشرة إلى المصريين

من بين أبرز مظاهر التفاعل التي رافقت الإعلان الرسائل التي وجهتها جماهير طرابزون سبور إلى المصريين، حيث حرص مشجعو النادي على الترحيب بصلاح والتأكيد على تقديرهم له.

ووجّه أحد مشجعي طرابزون رسالة مباشرة إلى المصريين قال فيها: "نرسل محبتنا وتحياتنا إلى إخوتنا المصريين.. سنعتني بابن بلدكم محمد صلاح جيدا. لقد اتخذ اختيارا رائعا، وستفتخرون أنتم أيضا بطرابزون سبور".

كما أطلق مشجعون على صلاح لقب "سلطان مصر"، في حين تداولت حسابات جماهيرية صورا وتصاميم تجمع بين الأهرامات المصرية وقميص طرابزون سبور، في محاولة للتعبير عن الحماس الكبير للصفقة.

وفي السياق ذاته، رأى أحد مشجعي النادي أن انتقال صلاح يمثل فرصة تاريخية لطرابزون سبور، داعيا الإدارة إلى استثمار الشعبية العالمية للاعب في مجالات التسويق وبيع القمصان وصناعة المحتوى الرقمي، معتبرا أن لاعبا بهذا الحجم "قد يأتي مرة كل مئة عام".

صدمة كبيرة لجماهير بشكتاش

في المقابل، سادت حالة من الإحباط بين جماهير بشكتاش، بعدما تحولت الصفقة التي انتظروها طويلا إلى انتقال محتمل لمنافس مباشر في الدوري التركي.

وعبّر أحد مشجعي النادي عن حزنه قائلا: "ابني البالغ عشر سنوات كان ينتظر وصول صلاح ليشتري قميصه.. للأسف انتهت أحلامنا، والأسوأ أننا خسرناه لمنافس".

كما حمّلت حسابات جماهيرية أخرى إدارة بشكتاش مسؤولية فشل الصفقة، معتبرة أن النادي رفع سقف توقعات الجماهير ثم فقد فرصة التعاقد مع لاعب بحجم صلاح.

وقال أحد المشجعين: "أضعتم مستقبل بشكتاش من أجل بضعة ملايين"، بينما كتب آخر: "رفعوا سقف آمال الجماهير، ثم خسروا صلاح لصالح طرابزون".

المنافسون يعترفون بحجم الصفقة

لم تقتصر الإشادة بالصفقة على جماهير طرابزون سبور فقط، بل امتدت إلى مشجعين وإعلاميين من أندية منافسة، الذين اعتبروا أن التعاقد مع محمد صلاح يمثل حدثا استثنائيا في تاريخ كرة القدم التركية.

وكتب أحد مشجعي غلطة سراي: "محمد صلاح هو أكبر صفقة في تاريخ طرابزون سبور، وقد يصبح أيضا أنجح لاعب في تاريخ النادي".

كما قال أحد مشجعي بشكتاش: "أنا بشكتاشي، لكن إدارة طرابزون أنجزت أكبر صفقة في تاريخ تركيا. مع لاعب مثل صلاح لا تدخل في مساومات صغيرة".

وتداولت حسابات جماهيرية تابعة لغلطة سراي مقطعا للمعلق الرياضي إرتم شينر، سخر فيه من أندية إسطنبول قائلا: "أنتم ما زلتم تتحدثون عن لياو.. بينما طرابزون أخذ محمد صلاح بالفعل".

السخرية الرقمية تجتاح المنصات

لم يقتصر التفاعل مع صفقة محمد صلاح على التصريحات الجادة؛ إذ امتلأت منصة "إكس" بموجة واسعة من الصور والمنشورات الساخرة التي عكست حجم الحماس والمفاجأة التي صاحبت انتقال اللاعب.

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وانتشرت صور ساخرة لجماهير طرابزون وهي "تزحف" نحو إسطنبول لاستقبال صلاح، في إشارة فكاهية إلى فرحتهم بالصفقة التي اعتبروها انتصارا على أندية العاصمة الرياضية.

كما سخر مستخدمون من أندية إسطنبول بعبارات مثل: "بينما كنتم تتفاوضون على التفاصيل.. طرابزون أخذ الفرعون".

وتداولت الحسابات الرياضية مقارنات ساخرة بين انتقال صلاح وصفقات تاريخية أخرى، في حين وصف البعض الصفقة بأنها "أكبر مفاجأة في سوق الانتقالات التركي".

أثر يتجاوز المستطيل الأخضر

لم يتوقف تأثير الصفقة عند الجانب الرياضي، بل امتد إلى الجوانب التسويقية والإعلامية، بعدما بدأت تظهر مؤشرات على التأثير الكبير لشعبية محمد صلاح العالمية.

وأشارت صحيفة تاكا غازيتاسي (Taka Gazetesi) إلى أن عدد متابعي محمد صلاح على منصة إنستغرام يتجاوز مجموع متابعي الأندية التركية الثلاثة الكبرى، في إشارة إلى القيمة التسويقية التي يمكن أن يضيفها اللاعب إلى طرابزون سبور.

كما أعلن حساب فوتس هابر (FutsHaber) أن النادي التركي اكتسب أكثر من 72 ألف متابع خلال أول 12 ساعة فقط بعد الإعلان عن الصفقة.

ودعا طرابزون سبور جماهيره إلى استقبال اللاعب في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول قبل توجهه إلى طرابزون، في مشهد يعكس تحوّل الصفقة من حدث رياضي إلى ظاهرة جماهيرية وإعلامية داخل تركيا.