من أحمد حسن إلى تريزيغيه وصلاح.. سفراء الكرة المصرية في الدوري التركي

تعاقد نادي طرابزون سبور التركي مع النجم المصري محمد صلاح لينضم إلى صفوف الفريق عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي بعد 9 سنوات قضاها معه توّج خلالها بألقاب عدة؛ أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى إسطنبول وسط استقبال شعبي حاشد، ثم توجّه إلى مدينة طرابزون لاستكمال إجراءات انضمامه رسميا، في صفقة تُعَد من أضخم صفقات الميركاتو الصيفي الحالي.

وتُعيد هذه الصفقة اللافتة إلى الأذهان تاريخا طويلا من العلاقة بين الكرة المصرية والملاعب التركية، وهو تاريخ يمتد لأكثر من 3 عقود، شهد خلاله الدوري التركي مشاركة أكثر من 30 لاعبا مصريا، معظمهم توافد على تركيا منذ فترة التسعينيات، وتحديدا بعد نهائيات كأس العالم عام 1990 التي رفعت قيمة اللاعب المصري في أسواق الاحتراف.

العميد أحمد حسن.. الأنجح والأشهر

يتصدر كابتن المنتخب المصري الأسبق أحمد حسن قائمة أنجح المصريين في تركيا، فقد بدأ مشواره هناك مع جينتشليربرليجي قبل أن ينتقل صيف عام 2003 إلى بشكتاش أحد عمالقة الكرة التركية.

وخلال 3 مواسم متتالية خاض "العميد" 100 مباراة سجل خلالها نحو 30 هدفا وصنع 20، وساهم في تتويج ناديه بكأس تركيا، ليظل اسمه محفورا في ذاكرة جماهير بشكتاش حتى بعد رحيله عام 2006.

عبد الظاهر السقا وأيمن عبد العزيز.. رحلات طويلة

يُعَد عبد الظاهر السقا من أصحاب أطول التجارب المصرية في تركيا، إذ امتدت مسيرته هناك 12 عاما كاملة، بدأها مع دنيزلي سبور عقب تألقه في كأس الأمم الأفريقية عام 1998، ثم تنقّل بين جينتشليربرليجي وقونيا سبور وإسكيشهير سبور، قبل أن يعود إلى الدوري المصري في ختام مشواره الاحترافي الطويل.

أما أيمن عبد العزيز فبدأ رحلته التركية عام 2000 قادما من الزمالك، وتنقل بين عدة أندية أبرزها ملطية سبور وجينتشليربرليجي وطرابزون سبور وقونيا سبور، قبل أن يعود لفترة قصيرة إلى الزمالك ثم يستكمل مشواره مع ديار بكر ورايز سبور، في مسيرة استمرت قرابة 11 عاما.

بصمة فرعونية في طرابزون

شهد نادي طرابزون سبور تحديدا حضورا مصريا لافتا عبر السنين، حيث ارتدى محمود حسن "تريزيغيه" قميص الفريق بين عامي 2022 و2025 وأصبح أنجح محترف مصري في تاريخه بتسجيله 25 هدفا وصناعة 16 آخرين في نحو 76 مباراة، كما توّج بلقب كأس السوبر التركي.

أسماء أخرى تركت بصمتها

إلى جانب هؤلاء، مرّ عدد من اللاعبين المصريين بالدوري التركي دون أن يحققوا نفس مستوى الاستمرارية، منهم محمد شوقي الذي لعب لقيصري سبور، وبشير التابعي الذي دافع عن ألوان ريزا سبور ثم بورصا سبور، وعمرو زكي ومحمد النني وأحمد بلال وإبراهيم سعيد، فضلا عن تجارب حديثة مثل مصطفى محمد الذي خاض تجربة مع غلطة سراي، وعمر فايد الذي انضم إلى فنربخشة قادما من المقاولون العرب.

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هذا التاريخ الحافل يُفسر -إلى حد كبير- حرص الأندية التركية المتكرر على استقطاب النجوم المصريين، ويجعل تعاقد محمد صلاح مع طرابزون سبور امتدادا طبيعيا لعلاقة قديمة أثبتت نجاحها على مر السنين، بدءا من العميد أحمد حسن وحتى الجيل الحالي من اللاعبين، لينضم صلاح الآن إلى قائمة طويلة من نجوم مصر الذين كتبوا أسماءهم في سجلات الكرة التركية.

سفراء الكرة المصرية في الدوري التركي

أحمد حسن

الأندية التركية: جينتشليربرليجي، بشكتاش

الفترة الزمنية: بدأ مشواره في تركيا مطلع الألفية، وانتقل إلى بشكتاش صيف عام 2003 حتى عام 2006.

عبد الظاهر السقا

الأندية التركية: دنيزلي سبور، جينتشليربرليجي، قونيا سبور، إسكيشهير سبور.

الفترة الزمنية: امتدت مسيرته في الملاعب التركية لنحو 12 عاما (بدأها عقب كأس الأمم الأفريقية 1998).

أيمن عبد العزيز

الأندية التركية: ملطية سبور، جينتشليربرليجي، طرابزون سبور، قونيا سبور، ديار بكر، ريزا سبور.

الفترة الزمنية: انطلق في رحلته التركية عام 2000 قادما من الزمالك، واستمرت مسيرته هناك قرابة 11 عاما (شملت تواجده في طرابزون سبور بين 2007 و2008).

محمود حسن "تريزيغيه"

النادي التركي: طرابزون سبور

الفترة الزمنية: لعب للفريق بين عامي 2022 و2025.

أسماء أخرى بارزة في الملاعب التركية