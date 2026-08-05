ملاكم أفغاني يواجه تهمة قتل متطوعة أسكتلندية في أثينا

قال مسؤولان في الشرطة إن ملاكما أفغانيا محترفا عمره 26 ⁠⁠عاما، متهم ⁠⁠بقتل امرأة أسكتلندية عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر في وسط أثينا الشهر الماضي، سيمثل أمام المحكمة اليوم الأربعاء.

وحددت الشرطة ⁠⁠هوية الضحية بأنها إليزابيث جين روس (38 عاما)، وهي عاملة إغاثة كانت مفقودة منذ 15 يوليو/تموز الماضي.

وعُثر على جثة روس ملفوفة بقماش أسود يوم ⁠⁠18 يوليو/تموز الماضي داخل حقيبة سفر خضراء تُركت في موقع بناء مهجور في حي كيبسلي المزدحم، حيث كان يقيم المشتبه فيه.

وقال أحد المسؤولين إن تحلل الجثة أدى إلى فشل تحديد سبب موتها في فحص ما بعد الوفاة، لكنه لم ‌‌يستبعد احتمال الاختناق. وولد المشتبه فيه الذي يُدعى شريف أحمدزاي -وهو ملاكم محترف وفقا لزوجته- في أفغانستان. وحصل على حق اللجوء وشارك في أعمال تطوعية مع الضحية، حسب مسؤولي الشرطة. وأُلقي القبض عليه يوم الأحد، وسيمثل أمام المحكمة اليوم الأربعاء في أول فرصة له للرد على التهم الموجهة إليه.

وقال أحد المسؤولين إن المشتبه فيه ينفي تهم القتل، وإنه أخبر الشرطة أنه عثر على جثة روس في ⁠⁠حمام شقة، فانتابه الذعر، فوضعها في حقيبة وحاول التخلص ⁠⁠منها.

وأضاف المسؤول أن المشتبه فيه يواجه تهم القتل غير العمد والسرقة وحيازة سلاح ناري غير مرخص، بعد أن عثرت الشرطة على سكين ومسدس مقلد في شقته. وقد تتغير هذه التهم مع ⁠⁠تطور القضية.

وتقول الشرطة إنه استخدم البطاقة المصرفية لروس لسحب أموال بعد وفاتها، وربما استخدم هاتفها لإرسال رسائل ⁠⁠توحي بأنها على قيد الحياة.

وقال أحد المسؤولين إن روس، وهي معالجة نفسية معتمدة ومتطوعة في منظمات مسيحية ومنظمات لمساعدة اللاجئين، وصلت إلى اليونان في 29 يونيو/حزيران الماضي.

وأقامت في البداية في ‌‌شقة أحد أصدقائها في بيرايوس ثم انتقلت إلى شقة في وسط أثينا تديرها منظمة غير حكومية. وكان المشتبه فيه وزوجته (28 عاما) -وهي مواطنة أمريكية- ‌ ‌يمتلكان ‌‌مفاتيح الشقة.

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وكانت روس تخطط للعودة إلى بيرايوس يوم 15 يوليو/تموز الماضي، لكن لم يرها أحد من معارفها أو يتحدث معها منذ ذلك الحين.