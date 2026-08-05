ريبيري ودروغبا وفان بيرسي.. 15 نجما سبقوا صلاح إلى الـ"سوبر ليغ"

على مر التاريخ عرف الدوري التركي لكرة القدم وجود العديد من كبار النجوم، وشكّل محطة لأسماء بارزة، بات آخرها المصري محمد صلاح، الذي انضم لنادي طرابزون سبور.

وأعلن طرابزون سبور رسميا التعاقد مع صلاح، بعد سلسلة مفاوضات ماراثونية انتهت باتفاق نهائي بين جميع الأطراف، لتُحسم بذلك واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية هذا الموسم.

ينضم صلاح، البالغ 34 عاما، إلى الفريق التركي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول الإنجليزي التي امتدت 9 أعوام.

محمد صلاح إلى طرابزون

وينص الاتفاق على توقيع عقد لمدة عامين، مقابل راتب سنوي قدره 17 مليون يورو (نحو 18.4 مليون دولار)، دون الكشف عن تفاصيل المكافآت أو البنود الإضافية.

كما أشارت تقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضا على نسبة من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، ما قد يرفع عائده المالي الإجمالي إلى نحو 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) خلال مدة العقد.

وجاء انتقال صلاح إلى طرابزون سبور قبل 10 أيام من أول مباراة للفريق في الموسم الجديد من الدوري التركي، وفيه سيقص شريط مبارياته ضد قاسم باشا على ملعب رجب طيب أردوغان معقل الأخير يوم السبت 15 أغسطس/آب الجاري.

واكتسب الدوري التركي لكرة القدم "السوبر ليغ" شعبية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح وجهة لأكبر نجوم اللعبة الذين وجدوا في الملاعب هناك حضورا كبيرا وحماسا جماهيريا طاغيا.

أشهر 15 نجما عالميا لعبوا في الدوري التركي

ويعد وصول صلاح امتدادا لهذه الكوكبة من النجوم الذين ارتدوا قمصان الأندية التركية، لعل أبرزهم المدافع البرازيلي الشهير روبرتو كارلوس وكذلك المهاجم الهولندي الأنيق روبن فان بيرسي وغيرهما.

وتاليا نُلقي نظرة على أبرز نجوم كرة القدم في العالم الذين انتقلوا إلى الدوري التركي خلال العقود الماضية:

الفرنسي فرانك ريبيري

يمكن القول إنه خطا خطواته الأولى نحو الشهرة والنجومية في تركيا بعد أن وقّع لغلطة سراي في فبراير/شباط 2005 قادما من ميتز الفرنسي في صفقة بلغت 5 ملايين يورو.

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قضى ريبيري 6 أشهر مع غلطة سراي لعب خلالها 17 مباراة سجّل فيها هدفا وصنع 5 أخرى، واللافت أن هدفه الوحيد جاء في شباك فنربخشه في نهائي كأس تركيا بذلك الموسم، وقاد فريقه لتحقيق انتصار عريض بلغ 5-1 ليفوز باللقب.

وانتهت تجربة ريبيري سريعا مع غلطة سراي، وعاد مجددا إلى الدوري الفرنسي من بوابة أولمبيك مارسيليا ومنه إلى بايرن ميونخ الذي قضى معه أنجح فترة في مسيرته الكروية.

البرازيلي روبرتو كارلوس

بعد 10 سنوات ناجحة ومذهلة قضاها بين جدران نادي ريال مدريد حقق خلالها العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، تخللها إنجازات مذهلة مع منتخب البرازيل أهمها التتويج بكأس العالم 2002 وكوبا أمريكا مرتين، وجد كارلوس في الدوري التركي خيارا ممتازا لمواصلة مسيرته الكروية.

وانضم كارلوس لفنربخشه في صيف عام 2007 بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي، وارتدى قميص الفريق موسمين ونصف الموسم حتى رحل عنه في يناير/كانون الثاني 2010 إلى كورنثيانز.

وخاض كارلوس مع فنربخشه 104 مباريات بجميع البطولات ساهم خلالها بـ20 هدفا (سجّل 10 وصنع مثلها)، وكان قريبا من التتويج بالدوري في أول مواسمه، لكن نتائج الفريق تراجعت في الأسابيع الأخيرة ليفرط في اللقب لصالح غلطة سراي بفارق 6 نقاط.

الإسباني غوتي

هو أحد نجوم ريال مدريد، إذ نشأ في أكاديمية النادي الملكي وظل وفيا للفريق الأول منذ صعوده إليه عام 1996 حتى 2010، وقدّم خلال هذه السنوات كل ما لديه وحصد الكثير من الألقاب الكبرى أبرزها الدوري الإسباني (5)، ودوري أبطال أوروبا (3).

بعد انتهاء عقده الأخير مع ريال مدريد، فضّل غوتي تمديد مسيرته الاحترافية وسنحت له هذه الفرصة من خلال انضمامه لفريق بشكتاش في سوق الانتقالات الصيفية 2010.

وارتدى غوتي قميص بشكتاش لمدة 16 شهرا، خاض خلالها 40 مباراة وساهم بـ26 هدفا (سجّل 12 هدفا وصنع 14)، وتُوج معه بلقب كأس تركيا موسم 2010-2011 بفوزه في النهائي على إسطنبول باشاك شهير بركلات الترجيح.

الإيفواري ديديه دروغبا

انضم الفيل الإيفواري إلى غلطة سراي شتاء عام 2013 قادما من شانغهاي شينهوا الصيني في صفقة انتقال حر، لكن قبلها كان نجما بارزا ولامعا مع تشلسي الذي حقق معه العديد من الألقاب أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي (3) ودوري أبطال أوروبا (1).

وخلال موسم ونصف الموسم قضاها مع غلطة سراي تُوج دروغبا بـ3 ألقاب متتالية هي الدوري والكأس بموسم 2013-2014 وأتبعهما بلقب كأس السوبر التركي.

ولعب دروغبا لغلطة سراي 53 مباراة بجميع البطولات سجّل خلالها 20 هدفا وصنع 12 أخرى، واللافت أنه عاد بعدها إلى تشلسي وأضاف لقبين آخرين أهمهما البريميرليغ موسم 2014-2015.

الهولندي ويسلي شنايدر

بعد تجربتين مذهلتين مع ريال مدريد وإنتر ميلان، تخللها تتويجه مع الأخير بالثلاثية التاريخية موسم 2009-2010، انتقل شنايدر إلى الدوري التركي من بوابة غلطة سراي وذلك في يناير/كانون الثاني 2013 بالتزامن مع وصول دروغبا، وخاض معه تجربة لا تقل نجاحا عن سابقاتها.

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ارتدى شنايدر قميص غلطة سراي 4 مواسم ونصف الموسم لعب خلالها 175 مباراة وساهم بـ89 هدفا (سجّل 45 هدفا وصنع 44)، وحصد 8 ألقاب هي الدوري التركي (3)، كأس تركيا (2)، كأس السوبر التركي (3).

وانتهت تجربة شنايدر المذهلة مع غلطة سراي صيف عام 2017 برحيله عن الفريق بعد انتهاء عقده، وانتقاله إلى نيس الفرنسي ومنه إلى الغرافة القطري آخر نادٍ في مسيرته الاحترافية.

الهولندي روبن فان بيرسي

بعد 11 عاما قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال ومانشستر يونايتد تواليا، وحصده اللقب مرة واحدة وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ مرتين أيضا، قرر المهاجم الهولندي خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية مع نادي فنربخشه.

وانتقل فان بيرسي إلى فنربخشه صيف عام 2015 في صفقة بلغت 6.5 ملايين يورو، ووقّع عقدا مدته 3 سنوات، خاض خلالها 87 مباراة بجميع البطولات مسجلا 36 هدفا وقدّم لزملائه 7 تمريرات حاسمة، لكنه لم يحقق مع الفريق أي لقب.

البرتغالي بيبي

في صيف عام 2018 وبعمر 34 عاما وقّع المدافع الشرس لبشكتاش بعد 10 أعوام قضاها بين جدران نادي ريال مدريد حصد خلالها الكثير من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني (3) ودوري أبطال أوروبا (3)، إلى جانب تتويجه بكأس أوروبا (يورو 2016) مع منتخب بلاده.

قضى بيبي 17 شهرا مع الفريق التركي ولعب له 52 مباراة بجميع البطولات وساهم بـ10 أهداف (سجّل 7 وصنع 3)، ولم يحقق أي لقب بعدها عاد لفريقه الأم بورتو ليختتم مسيرته معه.

الكولومبي راداميل فالكاو

بعد مسيرة حافلة بالنجاحات مع أتلتيكو مدريد وموناكو وأخرى أقل نجاحا مع مانشستر يونايتد وتشلسي، خاض "النمر الكولومبي" تجربة احترافية في تركيا من بوابة غلطة سراي الذي ضمّه إلى صفوفه في سبتمبر/أيلول 2019 لمدة موسمين.

قبلها تُوج فالكاو بالدوري الأوروبي وبكأس ملك إسبانيا مع أتلتيكو مدريد، وبالدوري الفرنسي مع موناكو، لكن مسيرته مع غلطة سراي كانت متذبذبة بسبب معاناته من إصابات عديدة.

ورغم ذلك كانت أرقامه الفردية مع غلطة سراي جيدة إلى حد ما، إذ سجّل 20 هدفا وصنع 3 أخرى في 43 مباراة بجميع البطولات، لكن على الصعيد الجماعي لم يحقق أي لقب.

الكاميروني صامويل إيتو

انضم النجم الكاميروني صامويل إيتو إلى أنطاليا سبور في صيف عام 2015 قادما من سامبدوريا الإيطالي، في واحدة من أبرز الصفقات التي شهدها الدوري التركي. ورغم تقدمه في العمر آنذاك، أثبت أنه لا يزال من بين أفضل المهاجمين، إذ قاد الفريق بأهدافه وخبرته، كما تولى مهمة المدرب المؤقت لأنطاليا سبور لفترة قصيرة خلال موسم 2015-2016.

وخلال فترته مع أنطاليا سبور، خاض إيتو 77 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 44 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل إلى قونيا سبور في يناير/كانون الثاني 2018، حيث أضاف 6 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 14 مباراة.

وأنهى إيتو مسيرته في الملاعب التركية بإجمالي 91 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 50 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليترك بصمة كبيرة ويؤكد مكانته كأحد أنجح المهاجمين الأفارقة الذين لعبوا في الدوري التركي خلال العقد الأخير.

الإيطالي ليوناردو بونوتشي

بعد سنوات طويلة حافلة بالنجاحات مع يوفنتوس تخللها انتقال مثير للجدل إلى ميلان، حقق خلالها الكثير من الألقاب أبرزها الدوري الإيطالي (9 مرات)، وتتويجه مع منتخب إيطاليا بكأس أوروبا (يورو 2021) وتجربة قصيرة مع يونيون برلين، استقر الحال بالمدافع الخبير في صفوف فنربخشه.

انضم بونوتشي إلى فنربخشه في يناير/كانون الثاني 2024 في تجربة سريعة كانت الأخيرة في مسيرته الاحترافية، خاض خلالها 13 مباراة بجميع البطولات.

الأرجنتيني أرييل أورتيغا

انضم الأرجنتيني إلى فنربخشه في صيف عام 2002 قادما من نادي بارما الإيطالي، بعدما وقّع عقدا يمتد لـ4 سنوات، في صفقة اعتُبرت آنذاك من أبرز تعاقدات النادي التركي.

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واكتسب أورتيغا مكانة استثنائية بين أنصار النادي بعدما سجّل هدفا في الفوز التاريخي على الغريم غلطة سراي بنتيجة 6-0 يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2002 ضمن منافسات الدوري التركي.

لكن العلاقة بين الطرفين انتهت سريعا، إذ فضّل اللاعب الانتقال إلى نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، بعدما خاض مع الفريق التركي 20 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، إلى جانب صناعة 9 أهداف أخرى لزملائه.

البرازيلي كلاوديو تافاريل

انضم الحارس البرازيلي الشهير كلاوديو تافاريل إلى غلطة سراي عام 1998 قادما من أتلتيكو مينيرو، ليصبح أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي، بعدما أمضى في صفوفه 3 مواسم.

وأسهم تافاريل بشكل كبير في العصر الذهبي لغلطة سراي، بعدما ساعده على التتويج بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2000، وكأس السوبر الأوروبي في العام نفسه، إضافة إلى لقبين في الدوري التركي ولقبين في كأس تركيا.

ولعب تافاريل دور البطولة في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000 أمام أرسنال، حيث حافظ على نظافة شباكه طوال 120 دقيقة، قبل أن يتألق في ركلات الترجيح ويقود غلطة سراي إلى أول لقب أوروبي في تاريخه، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبعد اعتزاله، عاد إلى النادي مدربا لحرّاس المرمى منذ عام 2011، كما تولى المنصب نفسه مع المنتخب البرازيلي منذ عام 2014.

الروماني جورجي هاجي

انضم الأسطورة الرومانية جورجي هاجي إلى غلطة سراي في صيف عام 1996 قادما من برشلونة، رغم بلوغه 31 عاما آنذاك، ليبدأ واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي التركي.

ويُعد هاجي، الملقب بـ"مارادونا البلقان"، أفضل لاعب روماني على الإطلاق، كما سبق له ارتداء قميصي ريال مدريد وبرشلونة قبل انتقاله إلى إسطنبول.

وخلال 5 مواسم مع غلطة سراي، خاض هاجي 192 مباراة، سجّل خلالها 73 هدفا، وأسهم في تحقيق إنجازات تاريخية، أبرزها الفوز بـ4 ألقاب متتالية في الدوري التركي بين عامي 1997 و2000، إلى جانب لقبين في كأس تركيا، ولقبين في كأس السوبر التركي، وكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1999-2000، ثم كأس السوبر الأوروبي عام 2000.

الروماني جورجي بوبيسكو

على غرار مواطنه هاجي، انضم المدافع الروماني جورجي بوبيسكو إلى غلطة سراي في صيف عام 1997 قادما من برشلونة، وتميز بصلابته الدفاعية وخبرته الكبيرة، وكان قائدا للفريق في العديد من المناسبات.

وخلال 4 مواسم مع غلطة سراي، خاض بوبيسكو 111 مباراة في الدوري التركي، سجل خلالها 6 أهداف، وأسهم في حصد 3 ألقاب متتالية للدوري بين عامي 1998 و2000، إضافة إلى لقبين في كأس تركيا، وكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1999-2000، ثم كأس السوبر الأوروبي عام 2000.

وارتبط اسم بوبيسكو بأحد أكثر اللحظات الخالدة في تاريخ النادي، بعدما سجل ركلة الترجيح الحاسمة أمام أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000، ليقود غلطة سراي إلى أول لقب أوروبي في تاريخه.

الألماني توني شوماخر

انضم الحارس الألماني الشهير توني شوماخر إلى فنربخشه في صيف عام 1988، في أول وآخر تجربة احترافية له خارج ألمانيا، وأسهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي موسم 1988-1989.

وخلال ذلك الموسم، شارك شوماخر في جميع مباريات الدوري، ولعب كل دقيقة دون استبدال، كما حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة، ليساعد فنربخشه على امتلاك أحد أقوى الخطوط الدفاعية في البطولة، وهو ما جعله يحظى بمكانة أسطورية لدى جماهير النادي.