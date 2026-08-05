بعد صفقة محمد صلاح.. نجم ريال مدريد على رادار الدوري التركي

بعد إتمام نادي طرابزون سبور تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح، بدأت أندية أخرى في الدوري التركي التحرك؛ بحثا عن صفقة كبيرة جديدة، وهذه المرة بات الهدف أحد أبرز المواهب الصاعدة في ريال مدريد.

وبحسب تقارير إعلامية، يستعد فنربخشة للدخول في منافسة على ضم المهاجم البرازيلي إندريك، في خطوة قد تمنح الدوري التركي صفقة لافتة جديدة، بعد انتقال صلاح إلى طرابزون سبور.

ويراقب النادي الإسطنبولي وضع إندريك في ريال مدريد، حيث يسعى إلى منافسة فيورنتينا وروما الإيطاليين على خدمات اللاعب البالغ 20 عاما.

ويبدو أن مستقبل إندريك لا يزال مفتوحا منذ عودة جوزيه مورينيو إلى تدريب الريال، خصوصا أن المهاجم البرازيلي مرشح للخروج من ريال مدريد على سبيل الإعارة مرة أخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ووفق الصحفي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، فإن إندريك أبلغ ريال مدريد برغبته في الرحيل عن النادي بشكل نهائي، بينما أفادت تقارير أخرى بأن إدارة فنربخشة تواصلت بالفعل مع ممثلي اللاعب.

لكنّ مراسل «تي آر تي سبور» (TRT Spor) الخاص بفنربخشة، دوروك تسيجير، أوضح أن التواصل لم يتحول حتى الآن إلى مفاوضات متقدمة أو صفقة ملموسة.

وقال إن إدارة اللاعب تلقت استفسارا من فنربخشة حول شروطه، مشيرا إلى أن ريال مدريد لا يمانع فكرة رحيله، لكن أولوية اللاعب في الوقت الحالي هي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن المحادثات لا تزال مستمرة.

وتشير تقارير عدة إلى أن أحد الشروط الأساسية التي يضعها إندريك لأي انتقال على سبيل الإعارة هو الحصول على ضمانات بشأن المشاركة بانتظام، وهو أمر قد يصعب توفيره في الأندية الكبرى التي تمتلك قوائم قوية ومنافسة شرسة على المراكز.

وانضم إندريك إلى ريال مدريد عام 2024 قادما من بالميراس، وخاض حتى الآن 40 مباراة مع الفريق الملكي في جميع المسابقات، معظمها خلال موسم 2024-2025.

إعلان

وفي منتصف الموسم الماضي، انتقل اللاعب على سبيل الإعارة إلى ليون الفرنسي، حيث شارك في 16 مباراة بالدوري وسجل 5 أهداف.

كما أصبح إندريك أحد الخيارات المتاحة لمنتخب البرازيل خلال عام 2026، تحت قيادة مدرب ريال مدريد السابق كارلو أنشيلوتي، الذي ضمه إلى قائمة "السيليساو" في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن يشارك بديلا في 4 مباريات أمام هايتي وإسكتلندا واليابان والنرويج.

ورغم التكهنات المتزايدة حول مستقبله، شارك إندريك أساسيا وسجل هدفا لريال مدريد في المباراة الودية أمام فيورنتينا، التي أُقيمت في النمسا السبت الماضي.