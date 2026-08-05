صلاح يودع قميصه الأيقوني 11 ويبدأ رحلته رسميا مع طرابزون التركي

وصول حاشد واستقبال تاريخي – خضع النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، للكشف الطبي في مستشفى أجيبادم ماسلاك بمدينة إسطنبول، تمهيدا لانضمامه رسميا إلى نادي طرابزون سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز.

ووصل قائد منتخب مصر (34 عاما) إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة وسط استقبال جماهيري حاشد وحراسة أمنية مشددة. وخلال رحلته، ارتدى صلاح قميص طرابزون رقم 61 ووجه رسالة مصورة للجماهير قائلاً بالإنجليزية: "طرابزون، هل أنت مستعدة؟ يمكنني سماعك"، ثم أضاف باللغة التركية: "بالنسبة لنا، كل مكان هو طرابزون"، وهو الشعار الشهير لجماهير النادي.

سر تغيير رقم القميص – في خطوة لافتة، أعلن النادي التركي أن محمد صلاح سيرتدي القميص رقم 10، وهو نفس الرقم الذي يحمله مع المنتخب المصري، ليتخلى بذلك عن قميصه الأيقوني رقم 11 الذي ارتبط به طوال 9 سنوات تاريخية مع ناديه السابق ليفربول.

ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد رسميا يوم الخميس، وفقا لتصريحات رئيس النادي أرطغرل دوغان الذي أعرب عن تفاؤله بإتمام الصفقة، بعد أن كانت المفاوضات مع نادي بشكتاش قد تعثرت سابقا بسبب خلافات مالية وحقوق الصورة.

نهاية حقبة ليفربول – أسدل صلاح الستار على مسيرته مع ليفربول هذا الصيف بعد أن سجل 257 هدفا في 442 مباراة، متوجاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

موسم أسطوري (2024-2025): سجل صلاح 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة، محققا أرقاما قياسية، وحصد جوائز أفضل لاعب، الحذاء الذهبي، وأفضل صانع ألعاب في موسم واحد.

الموسم الأخير: شهد تراجعا في أرقامه بتسجيل 7 أهداف وصناعة 7 أخرى، وتخلله جلوسه على مقاعد البدلاء في بعض مباريات دوري أبطال أوروبا، مما أدى لخلاف علني مع المدرب أرنه سلوت.

يُذكر أن طرابزون سبور، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث محلياً وسيشارك في تصفيات الدوري الأوروبي، يُعد رابع أكبر أندية تركيا، وسيكون المحطة الجديدة لصلاح في القارة العجوز بعد بازل، تشيلسي، فيورنتينا، روما، وليفربول.