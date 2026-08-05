بالفيديو.. صاعقة رعدية تودي بحياة لاعب وتصيب 12 شخصا

شهدت مباراة كرة قدم في تايلاند حادثة مأساوية، بعدما ضربت صاعقة ملعبا خلال مباراة، مما أسفر عن وفاة لاعب يبلغ من العمر 24 عاما، وإصابة 12 آخرين، حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

وأظهرت لقطات صادمة لحظة خوض فريقين مباراة وسط أمطار غزيرة وأجواء عاصفة، قبل أن تضيء صاعقة قوية أرض الملعب بشكل مفاجئ، متسببة في حالة من الهلع بين اللاعبين والجماهير.

وأصابت الصاعقة اللاعب التايلاندي صفوان أواي، البالغ 24 عاما، بقوة، بينما سارع زملاؤه والمتفرجون إلى محاولة إنقاذه وسط هطول أمطار.

وتجمّع عدد من الأشخاص حول اللاعب، بينما حاول آخرون نقله باستخدام نقّالة، قبل وصول فرق الطوارئ التي نقلته إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأكد قائد الشرطة ثون سيريخونت لاحقا وفاة صفوان متأثرا بإصاباته، مما أدى إلى إلغاء المباراة.

كما تعرض 12 لاعبا لإصابات وحروق جراء الصاعقة، بينهم لاعب كرة القدم الماليزي البالغ 22 عاما، أليف إزهان زولكيفلي.

وقال سيريخونت إن الفرق الطبية بذلت جهودا كبيرة لإنقاذ اللاعب، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه البالغة.

ووقعت المأساة خلال بطولة "كأس غولوك" الإقليمية على ملعب سانتيفاب في مقاطعة ناراثيوات، وهي بطولة تجمع فرقا محلية وهواة مختلطة من تايلاند وماليزيا.

وكان صفوان، الذي يجيد اللعب جناحا ومهاجما، قد حقق مؤخرا حلما طالما راوده، بعدما وقّع مع نادي إف سي يالا شبه المحترف، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة التايلاندي لمنطقة الجنوب.

ونعى النادي لاعبه عبر صفحته على فيسبوك، معربا عن تعازيه لعائلته، في حادثة مأساوية أنهت حياة اللاعب بعد فترة قصيرة من تحقيق حلمه باللعب على مستوى شبه احترافي.

وتشهد منطقة جنوب شرق آسيا حاليا ذروة موسم الأمطار، الذي يمتد عادة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول، ويصاحبه نشاط متكرر للعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والسيول.