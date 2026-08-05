التونسي خليل العياري يبدأ تحديا جديدا بعيدا عن سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا عن إعارة جناحه الدولي التونسي خليل العياري إلى نادي دونكيرك الناشط في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية لمدة موسم واحد، دون إدراج خيار للشراء في عقد الإعارة.

انضم العياري إلى باريس سان جيرمان عام 2025 قادما من الملعب التونسي، والتحق بأكاديمية الشباب بالنادي الباريسي.

جاءت هذه الخطوة عقب إنهاء اللاعب صاحب الـ21 عاما تحضيرات الموسم الجديد مع الفريق الأول للنادي الباريسي، حيث تفضل الإدارة منح المهاجم الأعسر فرصة الاحتكاك المباشر واكتساب دقائق لعب منتظمة في المنافسات الرسمية لتطوير مستواه الفني.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي مثّل تونس في كأس العالم 2026، قد أنهى مؤخرًا فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان.

مسيرة

تعود مسيرة العياري إلى بروز لافت مع نادي الملعب التونسي، مما دفع باريس سان جيرمان للتعاقد معه في بداية موسم 2025-2026 على سبيل الإعارة والانضمام لأكاديمية النادي.

وعقب العروض المتميزة التي قدمها، قررت إدارة باريس سان جيرمان تفعيل بند الشراء النهائي وتوقيع عقد دائم معه اعتبارا من بداية يوليو/تموز 2026.

وعلى المستوى الدولي، تدرج العياري في الفئات السنية لمنتخب تونس حتى سجل حضوره الأول مع المنتخب الأول في يونيو/حزيران 2025، لتتوج مسيرته الدولية المبكرة بالتواجد ضمن قائمة "نسور قرطاج" المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.