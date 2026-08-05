بالفيديو.. نجوم ريال مدريد يقعون في فخ "الفلتر الساخر"

وثّق مقطع فيديو طريف نُشر عبر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على منصة إكس جانباً من الأجواء المرحة داخل المعسكر التحضيري للفريق استعداداً للموسم الجديد، حيث تفاعل لاعبو النادي الملكي بعفوية تامة مع فلتر كوميدي يغير ملامح الوجوه ويضفي عليها تعابير ضاحكة ومبالغاً فيها.

تجلت عفوية النجوم داخل مقر التدريبات وغرفة الملابس عندما تم تصويرهم دون إبلاغهم المسبق باستعمال الفلتر؛ ليُفاجأ اللاعبون بمجرد النظر إلى الشاشة بتشويه كوميدي لملامحهم، يجمع بين الابتسامات العريضة للغاية والعيون الجاحظة.

ولم يتمالك نجوم "الميرينغي" أنفسهم، حيث دخلوا في موجة من الضحك وتبادلوا المزاح والتعليقات الساخرة فور رؤية صورهم وصور زملائهم على الشاشة.

ومن بين النجوم الذين ظهروا في الفيديو، فينيسيوس جونيور وأردا غولر وإبراهيم دياز وفيديريكو فالفيردي.

تفاعل جماهيري واسع

حظي المقطع المصور، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على منصة إكس، بتفاعل هائل واحتفاء واسع من قبل عشاق النادي حول العالم.

وأشادت الجماهير بالروح والأجواء الإيجابية المرحة التي تسود الفريق، مشيرة إلى أن هذه اللحظات تعكس الروح المعنوية العالية والانسجام الكبير بين اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الرسمية للموسم الجديد.