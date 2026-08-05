من الحفل إلى الوشم.. المدرب دي لا فوينتي يكشف كواليس طريفة مع لاعبيه

أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، في حوار مع صحيفة "إل موندو" (El Mundo)، جودة العلاقة التي تجمعه بلاعبيه، موضحا أنه اختار قضاء جزء من إجازته لحضور حفل موسيقي للفنان خوليو إغليسياس برفقة اللاعب ماركوس يورينتي.

كما أشاد بالتزام الظهير مارك كوكوريلا الذي وفى بوعده ورسم وشما لوجه المدرب، مشيرا إلى أن الوفاء بالعهود يمثل مبدأ أساسيا في ثقافة الفريق.

وعن الرؤية المستقبلية لعناصر المنتخب، رشح مدرب إسبانيا 3 لاعبين للدخول في عالم التدريب مستقبلا، هم: رودري، وميكيل أويارزابال، وميكيل ميرينو، مؤكدا امتلاكهم للمقومات الذهنية والتكتيكية التي تؤهلهم للنجاح في هذا المجال.

وفي لفتة طريفة، اختتم دي لا فوينتي حديثه بالتعليق على أزياء اللاعبين وصيحات الموضة التي يتبعونها، موضحا بروح مرحة أنه لا يتخيل نفسه يتبادل الملابس معهم نظرا للفارق العمري، قائلا "عندما أراهم أقول لنفسي: لا، لا.. فليحيا الشباب".