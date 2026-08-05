لماذا سُمح لدوكو بتناول مادة محظورة في مونديال 2026؟

حصل البلجيكي جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستخدام دواء يحتوي على مادة الكورتيزون خلال مشاركته في كأس العالم عام 2026، رغم أن المادة مدرجة ضمن قائمة المواد المحظورة في قوانين مكافحة المنشطات.

وجاءت الموافقة بعد تعرض دوكو لوعكة صحية حادة خلال البطولة، إذ كشف اللاعب عبر قناته على يوتيوب أنه عانى من إصابة خطيرة بعدوى تنفسية أجبرته على دخول المستشفى.

وقال دوكو إنه لم يكن قادرا على الحركة أو التنفس بشكل طبيعي، مضيفا: "بدأت حتى في سعال الدم"، قبل أن يُنقل إلى مستشفى في مدينة سياتل عقب المباراة الأولى لبلجيكا أمام مصر.

وأوضح اللاعب أن الأطباء اكتشفوا وجود سوائل في رئتيه، وأنه تلقى أدوية لمساعدته على التعافي من الإصابة التي وصفها بأنها كانت شديدة.

ووفق ما أوردته صحيفة "لا ديرنيير أور" (La Dernière Heure) البلجيكية، فقد وصف الأطباء لدوكو دواء يحتوي على الكورتيزون، وهي مادة تخضع للقيود في لوائح مكافحة المنشطات. لكنّ اللاعب حصل على ما يُعرف بـ"الإعفاء للاستخدام العلاجي" وهو ما سمح له بتناول العلاج بموافقة فيفا.

ويُمنح هذا النوع من الاستثناءات للرياضيين عندما تكون هناك حاجة طبية مثبتة لاستخدام دواء محظور، بشرط ألا يكون هناك بديل علاجي مناسب، وألا يمنح العلاج اللاعب أفضلية رياضية غير مشروعة.

وكان استخدام الكورتيزون ضروريا، بحسب التقارير، لمساعدة دوكو على التعافي من العدوى التنفسية الحادة، قبل أن يعود للمشاركة مع المنتخب البلجيكي في بقية مشوار البطولة.

وخلال كأس العالم عام 2026، ودّعت بلجيكا المنافسات من الدور ربع النهائي بعد خسارتها أمام إسبانيا، ولم يسجل دوكو أي هدف أو يقدم تمريرة حاسمة في البطولة.