تحية ساخرة وقبلة استفزازية.. نيمار في قلب أزمة جديدة بالبرازيل

وثقت مقاطع فيديو مناوشات كلامية حادة وتوترا بين نجم نادي سانتوس، نيمار دا سيلفا، وجماهير نادي ريمو، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس البرازيل فجر اليوم الأربعاء.

وبدأت الواقعة عند دخول نيمار إلى أرضية الملعب لإجراء الإحماء، حيث قُوبل بصيحات وشتائم من جماهير الفريق المنافس، ليرد اللاعب البرازيلي بابتسامة ساخرة وتوجيه التحية لهم رغم الأجواء المتوترة في المدرجات.

وانتهت المباراة بفوز سانتوس بهدف دون رد سجله روني في الدقيقة 74، بعد تمريرة حاسمة من نيمار، الذي أثار الجدل مجددا عقب خروجه من الملعب بعدما وجه قبلة لجماهير ريمو.

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وتصاعد التوتر عقب نهاية اللقاء داخل النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، حيث التقى نيمار بعدد من مشجعي ريمو، ووجه لهم عبارات استفزازية بشأن إقصائهم من البطولة، ليرد المشجعون بالشتائم والإشارات الغاضبة.

ولاحقا، شن رئيس نادي ريمو، أنطونيو كارلوس تيكسيرا، هجوما إعلاميا على نيمار، واصفا اللاعب البرازيلي بأنه ”متشرد” على خلفية الأحداث التي وثقتها المقاطع المصورة.