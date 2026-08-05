تاريخ وديربيات ونجوم.. ماذا نعرف عن الدوري التركي وجهة صلاح الجديدة؟

من المنتظر أن تزداد شعبية الدوري التركي لكرة القدم في المنطقة العربية على وجه الخصوص، بعد انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى فريق طرابزون سبور في صفقة أصبحت حديث العالم.

صلاح الذي أنهى فترة مذهلة مع ليفربول امتدت لـ9 مواسم قرّر تغيير الأجواء بعد نهاية موسم 2025-2026، وبعد اجتهادات صحفية عديدة حول مستقبله ووجهته الجديدة فاجأ النجم المصري الجميع باختياره ارتداء قميص طرابزون سبور.

وبحسب معلومات نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن صلاح سيرتبط بعقد مع طرابزون سبور لمدة موسمين، سيكون خلالها محط اهتمام وسائل الإعلام التركية والعربية والعالمية على حد سواء، كواحد من أبرز نجوم كرة القدم العالميين الذين حطّت أقدامهم في الملاعب التركية.

ويُعتبر الدوري التركي واحدا من أبرز وأقوى الدوريات في القارة العجوز، ويحتل حاليا المركز التاسع وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإيطالي، الإسباني، الألماني والفرنسي) ثم البرتغالي والبلجيكي والهولندي.

نشأة الدوري التركي

انطلقت النسخة الأولى من الدوري التركي موسم 1958-1959، وفي تلك النسخة وُزعت الفرق المشاركة على مجموعتين تضم كل منها 8 أندية عُرفت بالمجموعتين الحمراء والبيضاء.

وتقابل فناربخشه متصدر المجموعة البيضاء بغلطة سراي متصدر المجموعة الحمراء في المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد بطل المسابقة.

وفاز غلطة سراي بالمباراة الأولى بهدف دون رد، وفي الإياب رد فناربخشه الهدف بأربعة أهداف، ليصبح أول بطل للدوري التركي وفق الموقع الرسمي لاتحاد اللعبة.

وفي الموسم التالي، قرر الاتحاد التركي إلغاء نظام المجموعات واتبع النظام المعمول به حاليا، بإقامة المباريات بين جميع الفرق من مرحلتي ذهاب وإياب.

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وحتى موسم 1986-1987 كان الفريق الفائز يُمنح نقطتين، وابتداء من الموسم الذي تلاه زادت مكافأة الانتصار إلى 3 نقاط مقابل كل انتصار.

وحملت البطولة أسماء عديدة خلال تاريخها، فقد تغير إلى الدوري التركي الممتاز في موسم 2002-2003، ثم حمل اسم دوري تركسل الممتاز بين موسمي 2005-2006 و2009-2010.

وتغيّر بعدها الاسم إلى دوري سبور توتو الممتاز وذلك بين موسمي 2010-2011 و2018-2019، وعاد ليحمل نفس الاسم في موسم 2021-2022.

أما الآن فيُعرف الدوري التركي باسم دوري ترينديول الممتاز وذلك منذ موسم 2022-2023، وفق الموقع الرسمي للاتحاد التركي لكرة القدم.

أبطال الدوري التركي

يتصدر غلطة سراي قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالدوري التركي وفي خزينته 26 لقبا، بفارق سبعة ألقاب عن فناربخشه أقرب ملاحقيه، بينما يتواجد طرابزون سبور فريق صلاح الجديد في المركز الرابع.

الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري التركي منذ أول نسخة موسم 1958-1959

غلطة سراي: 26 مرة.

فناربخشه: 19.

بشكتاش: 14.

طرابزون سبور: 7.

إسطنبول باشاك شهير: 1.

بورصة سبور: 1.

أكبر الأندية التركية على صعيد الألقاب المحلية

يتسيد غلطة سراي أندية كرة القدم في تركيا دون منازع بالنظر إلى عدد الألقاب التي تضمها خزينته في بطولات الدوري والكأس والسوبر.

وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير فإن غلطة سراي تُوج بـ62 لقبا محليا موزعة على 26 بطولة دوري، 19 بطولة كأس، و17 بطولة كأس سوبر، علما بأن هذه الأرقام تُعد قياسية بكرة القدم التركية.

ويأتي فناربخشه في المركز الثاني من حيث عدد الألقاب المحلية بفارق لقب وحيد عن بشكتاش الثالث، بينما يتواجد طرابزون سبور في المركز الرابع.

عدد الألقاب المحلية لأكبر الأندية التركية:

غلطة سراي: 62 لقبا.

فناربخشه: 36.

بشكتاش: 35.

طرابزون سبور: 27.

حقائق عن نادي طرابزون سبور التركي

يقع النادي في مدينة طرابزون شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود.

تأسس النادي في الثاني من أغسطس/آب 1967 نتيجة اندماج أندية إدمان أوغاغي وإدمان غوغو وكاردينيز غوغو ومارتي سبور.

افتتح ملعبه الحالي بابارا بارك موسم 2016-2017 وسعته تبلغ 40 ألف و980 متفرجا.

خاض منافسات دوري الأضواء لأول مرة موسم 1974-1975 الذي أنهاه في المركز التاسع بين 16 فريقا.

فاز باللقب للمرة الأولى في موسمه الثاني في دوري الأضواء. أصبح أول ناد من خارج إسطنبول يفوز باللقب.

حسم اللقب خمس مرات في ستة مواسم بين عامي 1976 و1981. أنهى موسم 1977-1978 في المركز الثاني.

بعد غياب عامين عن منصات التتويج، فاز بالدوري مجددا في 1983-1984.

فاز باللقب للمرة السابعة والأخيرة حتى الآن موسم 2021-2022.

حصد لقب كأس تركيا عشر مرات أولها موسم 1976-1977 وآخرها الموسم المنصرم.

أبرز المنافسين المحليين: فناربخشه وغلطة سراي وبشكتاش.

الهداف التاريخي للنادي هامي مانديرالي برصيد 273 هدفا في كل المسابقات بين عامي 1985 و2002.

بوراك يلماز صاحب أكبر حصيلة أهداف في موسم واحد مع الفريق برصيد 33 هدفا موسم 2011-2012.

أنهى الفريق الموسم المنصرم في المركز الثالث بفارق ثماني نقاط خلف غلطة سراي البطل.

يخوض الفريق التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

قائمة أبطال كأس تركيا منذ أول نسخة موسم 1962-1963:

غلطة سراي: 19 مرة.

بشكتاش: 11.

طرابزون سبور: 10.

فناربخشه 7.

كوجالي سبور: 2

غنتشليربيرليغي: 2

أنقرة غوجو: 2

ألتاي سبور: 2

غوزتيبي: 2

سيفاسبور: 1

أكهيسار سبور: 1

قونيا سبور: 1

قيصري سبور: 1

ساكاريا سبور: 1

بورصة سبور: 1

إسكيشهر سبور: 1

قائمة أبطال كأس السوبر التركي من أول نسخة موسم 1965-1966:

غلطة سراي: 17.

فناربخشه: 10.

بشكتاش: 10.

طرابزون سبور: 10.

أكهيسار سبور: 1.

قونيا سبور: 1.

أنقرة غوجو: 1.

إسكيشهر سبور: 1.

غوزتيبي: 1.

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وتوقفت بطولة كأس السوبر لمدة 8 سنوات بدءا من نسخة 1998 التي فاز بها بشكتاش، قبل أن تعود مجددا إلى الواجهة عام 2006 وتُوج بها الفريق ذاته على حساب غلطة سراي.

المباريات الجماهيرية الكبرى في تركيا

غلطة سراي ضد فناربخشه

هو الديربي الأكبر والأشرس والأقدم في تركيا ويُعرف بأسماء عديدة منها ديربي "الأخوة الأعداء"، وديربي القارات، وديربي الكبار، وفيه تكون المدرجات ممتلئة بالكامل بجماهير في كامل الحيوية والحماسة.

أُقيمت أول مباراة بينهما يوم 17 يناير/كانون الثاني 1909 أي قبل 117 عاما وفاز به غلطة سراي بهدفين دون رد.

بشكتاش ضد فناربخشه

ثاني ديربيات مدينة إسطنبول الذي يميّزه صراعان مختلفان، الأول يتعلق باختلاف المناطق وطبيعة المشجعين، فبشكتاش وأنصاره يتواجدون في الجزء الأوروبي من المدينة بالقرب من مضيق البوسفور، بينما يتمركز فناربخشه وجمهوره في الجزء الآسيوي.

أما السبب الثاني للتنافس الشديد بينهما فهو متعلق بعدد الألقاب التي حصدها كل فريق، إذ يتفوق فناربخشه بفارق لقب وحيد بإجمالي البطولات المحلية.

غلطة سراي ضد بشكتاش

لا يقل هذا الديربي أهمية عن سابقيه، بل ربما يحظى بنفس القدر من الشراسة والقوة، على اعتبار أنه يجمع بين فريقين يتواجدان في القسم الأوروبي من إسطنبول، وليس هذا فحسب، بل إنهما يتمتعان بقاعدة جماهيرية عريضة في مختلف أنحاء البلاد.

نجوم لعبوا وتألقوا في الدوري التركي

ويُعتبر وصول صلاح إلى الدوري التركي امتدادا للعديد من النجوم البارزين في كرة القدم العالمية، في مقدمتهم الروماني جورج هاجي الذي ارتدى قميص غلطة سراي في نهاية مسيرته الكروية لمدة 5 سنوات، بدأت بانتقاله للفريق قادما من برشلونة عام 1996 وانتهت برحيله عام 2001.

وخلال تلك الفترة قاد هاجي غلطة سراي للتتويج بكأس الاتحاد الأوروبي على حساب أرسنال بركلات الترجيح، ثم كأس السوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد (2-1)، بالإضافة إلى ألقاب محلية أخرى.

أبرز النجوم: