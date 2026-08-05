بعد واقعة إلقاء الشارة.. سوبوسلاي يكشف حقيقة الأزمة بين ثلاثي ليفربول

أكد المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، انتهاء أي سوء تفاهم مع زميليه كورتيس جونز واليوناني كوستاس تسيميكاس، بعد انتشار مقطع فيديو أظهر الثلاثي في نقاش بدا أنه يتعلق بشارة القيادة خلال مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت الواقعة عقب فوز ليفربول على ريكسهام 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب يانكي بمدينة نيويورك، حيث دخل جونز وسوبوسلاي، ثم تسيميكاس، في مشادة كلامية قصيرة أثناء توجه الفريق إلى أرض الملعب لتحية الجماهير بعد صافرة النهاية.

وخلال اللقاء، سلّم سوبوسلاي شارة القيادة إلى تسيميكاس بدلا من جونز عند استبداله، قبل أن يظهر الظهير الأيسر اليوناني في مقطع الفيديو وهو يرمي الشارة على الأرض خلال النقاش الذي دار بين اللاعبين.

وقال قائد المنتخب المجري سوبوسلاي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لم يكن هناك أي خلاف بيننا نحن الثلاثة، لقد ناقشنا أمرا ما على أرض الملعب. في الواقع، أنتم (وسائل الإعلام) ضخّمتم الأمر كثيرا بعد ذلك. في المرة المقبلة سنحرص على مناقشته في غرفة الملابس. لم يكن أحد غاضبا من الآخر، كل شيء على ما يرام والأمور هادئة".

وأضاف اللاعب المجري أن المدرب الجديد لليفربول الإسباني أندوني إيراولا لم يحسم بعد هوية نائب قائد الفريق، وهو المنصب الذي أصبح شاغرا عقب رحيل أندي روبرتسون إلى توتنهام هوتسبير.

ويستعد ليفربول للموسم الجديد تحت قيادة إيراولا، الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب السابق، وسط تغييرات في تركيبة الفريق وقيادته بعد رحيل عدد من العناصر البارزة.