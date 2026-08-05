أشباح موسم 1946 تعود.. 9 مدربين يرسمون مشهدا استثنائيا في البريميرليغ

يستعد تسعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لخوض الموسم الجديد 2026-2027 بمدربين جدد، في واحدة من أكبر عمليات التغيير على مستوى الأجهزة الفنية في تاريخ المسابقة.

وتكشف هذه الموجة عن الطبيعة المتقلبة لمهنة التدريب في إنجلترا، إذ لا يتجاوز متوسط فترة بقاء المدرب في أحد أندية الدرجة الممتازة نحو 20 شهرا، في ظل الضغوط المتزايدة لتحقيق النتائج.

وذكر موقع "أوبتا" للإحصائيات أنه بين 17 ناديا شارك في الدوري الممتاز الموسم الماضي ويعود للمنافسة هذا الموسم، غيّر سبعة مدربين بالفعل، بينما يتوقع أن يرتفع العدد إلى ثمانية مع إعلان نيوكاسل يونايتد تعيين خليفة إيدي هاو، وسط ترجيحات باختيار ماتياس يايسله.

كما شهد أحد الأندية الصاعدة حديثا تغييرا على مقاعد البدلاء، بعدما تولى غاري أونيل تدريب إيبسويتش تاون خلفا لكييران ماكينا.

وبذلك سيبدأ قرابة نصف أندية الدوري الموسم الجديد بقيادة فنية جديدة، وهي:

بورنموث: ماركو روز

تشيلسي: تشابي ألونسو

كريستال بالاس: بيير ساج

فولهام: ألفارو أربيلوا

إيبسويتش تاون: غاري أونيل

ليفربول: أندوني إيراولا

مانشستر سيتي: إنزو ماريسكا

نيوكاسل يونايتد: ماتياس يايسله (بشكل كبير)

نوتنغهام فورست: أوليفر غلاسنر

سابقة منذ 80 عاما

وسيكون عدد المدربين الذين يخوضون مباراتهم الأولى مع أنديتهم الجديدة في الجولة الافتتاحية، والبالغ تسعة، الأكبر في موسم ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي منذ موسم 1946-1947، أي أول موسم بعد الحرب العالمية الثانية.

أما الاستثناء الآخر فيعود إلى موسم 1888-1889، وهو الموسم الافتتاحي لدوري كرة القدم الإنجليزي، عندما بدأت جميع الأندية بطبيعة الحال بمدربين جدد.

واللافت أن خمسة من المدربين التسعة لم يسبق لهم قيادة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم ماركو روز، وتشابي ألونسو، وبيير ساج، وألفارو أربيلوا، وماتياس يايسله. ومع إضافة سيرغي ياكيروفيتش، مدرب هال سيتي، إلى القائمة، سيصل العدد إلى ستة مدربين يخوضون مباراتهم الأولى في المسابقة خلال الجولة الافتتاحية.

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ويعادل هذا الرقم الرقم القياسي المسجل في موسمي 1995-1996 و2016-2017، عندما شهدت الجولة الأولى أيضا مشاركة ستة مدربين يخوضون أولى مبارياتهم في الدوري الممتاز.

وأدت هذه التغييرات الواسعة إلى قلب خريطة الاستقرار التدريبي في المسابقة، إذ أصبح مايكل كاريك، الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني الماضي فقط، عاشر أقدم مدرب في الدوري من حيث مدة البقاء في منصبه.

أما ماركو روز، فلم يقد أي مباراة رسمية مع بورنموث حتى الآن، لكنه يحتل بالفعل المركز الثاني عشر بين أقدم مدربي الدوري، بعدما أمضى أكثر قليلا من شهرين في منصبه.

أرتيتا يتصدر قائمة الأقدم

ولا يوجد سوى خمسة مدربين أمضوا موسمين كاملين أو أكثر مع أنديتهم، وهم ميكيل أرتيتا، وأوناي إيمري، ودانيال فاركه، وفابيان هورتسلر وريجيس لو بريس.

ويتصدر مايكل أرتيتا القائمة باعتبار الإسباني مدربا لأرسنال منذ 20 ديسمبر/كانون الأول 2019. وخلف أرتيتا مواطنه أوناي إيمري (والمدرب المؤقت فريدريك ليونغبرغ)، ليقود الفريق لأكثر من 6 سنوات متتالية، محققا خلال هذه الفترة عدة إنجازات بارزة أبرزها لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وتزيد هذه التغييرات من الإثارة المحيطة بالموسم الجديد، خصوصاً مع دخول ثلاثة من كبار الدوري التقليديين، مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، عهدا جديدا تحت قيادة مدربين مختلفين.

ومع ذلك، تشير سجلات الدوري إلى صعوبة تحقيق النجاح الفوري، إذ لم يتمكن سوى سبعة مدربين عبر تاريخ المسابقة من الفوز باللقب في موسمهم الأول مع أنديتهم، وكان الهولندي آرني سلوت آخر من حقق هذا الإنجاز مع ليفربول في موسم 2024-2025.