بالفيديو.. ببغاء يحول مباراة برازيلية إلى مشهد كوميدي

توقفت مباراة لكرة القدم في البرازيل بشكل مفاجئ، بعدما اقتحم ببغاء ضخم أرض الملعب وأثار حالة من الفوضى، في مشهد طريف وثقته لقطات مصورة.

وكانت مباراة فلامنغو وسيارا ضمن كأس البرازيل لفئة تحت 15 عاما قد وصلت إلى الدقيقة 17 عندما ظهر الطائر داخل الملعب، قبل أن يحلق باتجاه أحد مدافعي فلامنغو ويطرحه أرضا.

ولم يكتفِ الببغاء بذلك، إذ تسبب في حالة من الذعر بين عدد من اللاعبين، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة إلى حين مغادرة الطائر أرض الملعب.

وبقي الببغاء على أرضية الملعب نحو 15 دقيقة قبل أن يطير بعيدا، لِتُستأنف المباراة مجددا، لكنه عاد في وقت لاحق من الشوط الأول، ما تسبب في توقف اللقاء للمرة الثانية وسط أجواء طريفة.

وفي النهاية، استُؤنفت المباراة دون مزيد من المفاجآت، وتمكن سيارا من قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 على فلامنغو.

ورغم النتيجة، خطف الببغاء الأضواء من اللاعبين، بعدما أصبح بطلا للمشهد الأكثر غرابة في المباراة.