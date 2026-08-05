اختفاء الرياضيين.. "تقليد" متكرر يعود مع ألعاب الكومنولث في غلاسكو

فتحت الشرطة الأسكتلندية تحقيقا بشأن اختفاء عدد من الرياضيين الأجانب بعد انتهاء دورة ألعاب الكومنولث التي اختتمت منافساتها في مدينة غلاسكو الأحد الماضي، وسط تقارير إعلامية أفادت بأن من بينهم ملاكمين من أوغندا وباكستان لم يعودوا إلى بلديهما.

وقال متحدث باسم الشرطة، الثلاثاء، إن السلطات تلقت بلاغات بشأن عدد من الرياضيين الذين لا يزال مكانهم مجهولا، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الواقعة، مع بدء التواصل مع وزارة الداخلية البريطانية.

وذكرت شبكة "إن بي إس سبورت" الأوغندية أن أربعة من أصل ستة ملاكمين يمثلون منتخب أوغندا اختفوا قبل الموعد المقرر لعودة البعثة إلى البلاد الثلاثاء، مضيفة أن أحدهم أبلغ الشبكة نيته التقدم بطلب لجوء.

من جهته، أفاد موقع "باكستان توداي" بأن أحد ملاكمي المنتخب الباكستاني لم يلتحق برحلة العودة المقررة إلى بلاده الثلاثاء.

اختفاء الرياضيين تقليد متكرر

وليس اختفاء الرياضيين بعد دورات ألعاب الكومنولث ظاهرة جديدة، إذ تكررت مثل هذه الحالات في النسخ الأخيرة من البطولة التي استضافتها بريطانيا وأستراليا منذ دورة غلاسكو عام 2014.

ففي دورة غولد كوست الأسترالية عام 2018، كانت السلطات تبحث عن 50 رياضيا وإداريا ظلوا مفقودين بعد شهر من انتهاء المنافسات، بينما تقدم 190 شخصا آخرين بطلبات لجوء.

وشهدت دورة غلاسكو، التي استمرت 11 يوما، مشاركة نحو ثلاثة آلاف رياضي يمثلون 74 دولة.