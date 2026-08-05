إنفانتينو يمتدح مبابي وسط أزمة استقالته من الفيفا

في حين يتعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو لانتقادات لاذعة منذ أن قدم مقترح طرح 20% من رأس مال الاتحاد للمستثمرين من القطاع الخاص، وهو الآن على وشك الاستقالة، ينشر السويسري على حسابه في إنستغرام منشورا يمتدح فيه إنجازات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في كأس العالم، يُرجَّح أنه محاولة لكسب تأييد شعبي عبر الاستفادة من شعبية اللاعب الفرنسي.

وكانت رسالة إنفانتينو غريبة، ففي حسابه على إنستغرام مساء الثلاثاء، هنأ رئيس الفيفا اللاعب الفرنسي على أدائه في كأس العالم.

وكتب إنفانتينو: "حقق كيليان مبابي المذهل ثنائية في كأس العالم، إذ فاز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي بفضل أهدافه العشرة التي سجلها خلال البطولة في أمريكا الشمالية! كما حطم قائد المنتخب الفرنسي عديدا من الأرقام القياسية، لا سيما كونه الهداف التاريخي للبطولة وللمنتخب الفرنسي".

يأتي هذا المنشور وسط ظروف بالغة التوتر تحيط بجياني إنفانتينو، إذ يواجه رئيس الفيفا مأزقا أكبر من أي وقت مضى بعد اضطراره للتخلي، في الأول من أغسطس/آب الجاري، عن خطته لإنشاء شركة تجارية لتعظيم إيراداته، لا سيما من كأس العالم. وقد لاقت هذه المبادرة انتقادات لاذعة من عالم كرة القدم، خاصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

منذ ذلك الحين، يبدو أن إنفانتينو في موقف حرج. ويسعى إلى كسب تأييد شعبي، وهو الأمر الذي لا يبدو أنه يسير على ما يرام. لذلك، ليس من المستبعد أن يسعى المواطن السويسري إلى الحصول على دعم كيليان مبابي عبر هذا المنشور الذي يهنئ فيه قائد المنتخب الفرنسي، حسب ما ذكرته شبكة "راديو مونت كارلو".