يوسف التازي.. أصغر متسلق مغربي وعربي يقهر 6 آلاف متر في الهيمالايا (فيديو)

حقق المتسلق المغربي يوسف التازي، البالغ من العمر 15 عاما، إنجازا لافتا بعدما أصبح أصغر متسلق مغربي وعربي وأفريقي يتجاوز حاجز 6 آلاف متر، إثر وصوله إلى قمة كانغ ياتسي 2 في جبال الهيمالايا بالهند، التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا.

ونشر التازي، الأحد، مقاطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام وثقت لحظة وصوله إلى القمة، حيث ظهر وهو يرفع العلم المغربي معبرا عن سعادته بتحقيق الإنجاز بعد رحلة استمرت ثمانية أيام.

وقال في منشور مرفق بالمقاطع: “الحمد لله، في الأول أغسطس/آب 2026، على الساعة 09:13 صباحا، وفي اليوم السابع من بعثتنا التي استمرت ثمانية أيام، وفقني الله لبلوغ قمة كانغ ياتسي 2 (6250 مترا)”.

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وأضاف: “بهذا الإنجاز، تشرفت بأن أصبح، وأنا في سن 15 عاما وشهرين، أصغر متسلق جبال مغربي وأفريقي وعربي يتجاوز عتبة 6000 متر”.

ولم يكن هذا الإنجاز الأول في سجل التازي، إذ سبق له تسلق عدد من القمم العالمية، من بينها أرارات في تركيا، وكليمنجارو في تنزانيا، وإلبروس في روسيا، إلى جانب أكثر من 50 قمة جبلية داخل المغرب.

ووفق وسائل إعلام مغربية، واجه المتسلق الشاب ظروفا مناخية قاسية خلال الرحلة، شملت درجات حرارة قاربت 10 درجات مئوية تحت الصفر، وضبابا كثيفا وثلوجا غطت معظم مسار الصعود، ما استدعى استخدام الحبال والكرامبونات (Crampons) والفأس الجليدي ابتداء من ارتفاع 5600 متر.

كما تسببت الأحوال الجوية الصعبة في انسحاب عدد من المشاركين، إذ لم يتمكن من بلوغ القمة سوى 16 متسلقا، بينما أنهى 13 آخرون محاولاتهم حفاظا على سلامتهم.

ورغم التحديات، نجح يوسف التازي في الوصول إلى القمة دون استخدام الأكسجين الإضافي، مكتفيا بحمل أسطوانة مخصصة للطوارئ فقط، فيما كان فريقه أول الواصلين إلى القمة في ذلك اليوم. وخاض المغامرة برفقة والده عمر التازي، الذي رافقه حتى ارتفاع 5500 متر قبل أن يتوقف، لإتاحة الفرصة لنجله لإكمال الصعود وتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.