نهضة بركان المغربي يتعاقد مع مدرب "مفاجأة مونديال 2026"

‬‬أعلن نهضة بركان المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين بوبيستا مدرب كاب فيردي، الذي قاد الجزيرة الصغيرة إلى دور الـ32 في مشاركتها الأولى في كأس العالم الشهر الماضي، مدربا للفريق.

ووقّع المدرب، الذي خلف التونسي معين الشعباني الذي تولى قيادة منتخب بلاده، عقدا لمدة موسمين بعد مفاوضات مطولة تضمنت إمكانية بقاء بوبيستا في منصب مدرب كاب فيردي والجمع بين المنصبين.

وأعلن اتحاد كرة القدم في كاب فيردي استقالة بوبيستا (56 عاما) من تدريب المنتخب.

وجاء في بيان: "يغتنم اتحاد كرة القدم في كاب فيردي هذه الفرصة لتوجيه الشكر للسيد بوبيستا على تفانيه واحترافه ومساهمته في تطوير المشروع الرياضي للمنتخب، ويتمنى للسيد بوبيستا كل النجاح في تحدياته المهنية المقبلة"، مضيفا أن البحث عن مدرب جديد يسير على قدم وساق.

ووصل بوبيستا إلى المغرب استعدادا لبدء تجربته الجديدة مع نهضة بركان والأولى له مع الأندية بعد سنوات من العمل مع المنتخبات.

وفاز نهضة بركان بلقب الدوري المغربي عام 2025 وحل وصيفا لبطل المغرب الفاسي بطل الموسم الماضي.

كما وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وسيشارك مرة أخرى في أهم مسابقة للأندية بالقارة في الموسم الجديد.

وحصل بوبيستا، واسمه الحقيقي بيدرو ليتاو بريتو، على لقب أفضل مدرب أفريقي عام 2025 بعد أن نجح في قيادة كاب فيردي إلى كأس العالم.

وحقق المنتخب نتائج مفاجئة بتعادله مع إسبانيا وأوروغواي في البطولة التي أُقيمت في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، قبل أن يخسر في دور الـ32 أمام الأرجنتين 3-2 خلال الوقت الإضافي.