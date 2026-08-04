ناد أمريكي يبدي اهتمامه بضم البلجيكي لوكاكو

دخل النجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو اهتمامات نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي لكرة القدم، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

وابتعد لوكاكو (33 عاما) عن القائمة الأساسية لفريقه نابولي الإيطالي، وشهد الموسم الماضي غيابه عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة بسبب معاناته من الإصابة.

وصرح وكيل أعمال لوكاكو في وقت سابق من هذا الصيف أن موكله سيجد صعوبة في تقبل دور اللاعب الاحتياطي، الأمر الذي أثار الشكوك حول مستقبله.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" أن نابولي بصدد اتخاذ قرار بشأن لوكاكو، الذي يتبقى له عام واحد في عقده الحالي مع الفريق.

ورغم عدم خوضه للعديد من المباريات مع نابولي في الموسم الماضي، انضم لوكاكو لقائمة منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026، التي اختُتمت في الشهر الماضي بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث أبلى بلاء حسنا في البطولة.

وحقق لوكاكو أرقاما تاريخية مع المنتخب الملقب بـ"الشياطين الحمر" في المونديال المنقضي، الذي شهد تسجيله هدفين في شباك كل من السنغال والولايات المتحدة، حيث بات أول لاعب بلجيكي يسجل في 4 نسخ مختلفة بكأس العالم (2014، 2018، 2022، 2026)، كما ساهم في قيادة منتخب بلاده لبلوغ دور الثمانية في المونديال قبل الخروج أمام إسبانيا، التي تُوّجت باللقب.