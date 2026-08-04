رياضة|بطولات أوروبية|بلجيكا

ناد أمريكي يبدي اهتمامه بضم البلجيكي لوكاكو

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CASTEL DI SANGRO, ITALY - AUGUST 14: Romelu Lukaku of Napoli looks on during the pre-season friendly match between Napoli and Olympiacos at Stadio Teofilo Patini on August 14, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي (غيتي)
Published On 4/8/2026

دخل النجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو اهتمامات نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي لكرة القدم، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

وابتعد لوكاكو (33 عاما) عن القائمة الأساسية لفريقه نابولي الإيطالي، وشهد الموسم الماضي غيابه عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة بسبب معاناته من الإصابة.

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وصرح وكيل أعمال لوكاكو في وقت سابق من هذا الصيف أن موكله سيجد صعوبة في تقبل دور اللاعب الاحتياطي، الأمر الذي أثار الشكوك حول مستقبله.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" أن نابولي بصدد اتخاذ قرار بشأن لوكاكو، الذي يتبقى له عام واحد في عقده الحالي مع الفريق.

ورغم عدم خوضه للعديد من المباريات مع نابولي في الموسم الماضي، انضم لوكاكو لقائمة منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026، التي اختُتمت في الشهر الماضي بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث أبلى بلاء حسنا في البطولة.

وحقق لوكاكو أرقاما تاريخية مع المنتخب الملقب بـ"الشياطين الحمر" في المونديال المنقضي، الذي شهد تسجيله هدفين في شباك كل من السنغال والولايات المتحدة، حيث بات أول لاعب بلجيكي يسجل في 4 نسخ مختلفة بكأس العالم (2014، 2018، 2022، 2026)، كما ساهم في قيادة منتخب بلاده لبلوغ دور الثمانية في المونديال قبل الخروج أمام إسبانيا، التي تُوّجت باللقب.

المصدر: الألمانية

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