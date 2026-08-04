لفتة إنسانية.. ميسي يتبرّع بـ80 ألف يورو لمدريد

تبرّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ 80 ألف يورو (نحو 86 ألف دولار) لدعم جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة حكومة إقليم مدريد، عن تبرع قائد منتخب الأرجنتين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن شكرها لميسي على مبادرته.

وقالت أيوسو: "تبرع ليونيل ميسي بـ80 ألف يورو (نحو 86 ألف دولار) لإعادة إعمار منطقة سييرا أوستي في مدريد. أود أن أشكره، وأخبره بأن سكان مدريد يتطلعون إلى استقباله قريبا والتعبير عن تقديرهم له بالتصفيق الذي يستحقه".

ويأتي تبرّع ميسي في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية جهودها للحد من آثار الحرائق التي ضربت منطقة سييرا أوستي، بعدما دخلت النيران أخيرا مرحلة الاحتواء، عقب نحو أسبوعين من اندلاعها.

ورغم تحسن الوضع، لا تزال فرق الطوارئ تراقب محيط الحريق وتتعامل مع بؤر النيران، خصوصا في المناطق المحيطة بخزان سان خوان، حيث يشارك 16 فريقا ميدانيا من فرق الإطفاء ومكافحة حرائق الغابات والحرس البيئي في عمليات السيطرة والمراقبة.

ولا يزال سكان سبع مناطق سكنية في بلدتي بلاياوس دي لا بريسّا وسان مارتين دي فالديإيغليسياس ممنوعين من العودة إلى منازلهم، بينما تظل الطرق المؤدية إلى خزان سان خوان وشاطئ ألبرشي مغلقة، إلى جانب طريق M-957 حتى إشعار آخر.