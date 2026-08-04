من باتريك إلى شين.. راية كلويفرت ترفرف مجددا في برشلونة

شهدت المباراة الودية التي جمعت برشلونة ببرمنغهام سيتي الظهور الأول للمهاجم الهولندي الشاب شين كلويفرت مع الفريق الأول، ليواصل أحد أشهر الأسماء الكروية ارتباطه بالنادي الكتالوني، بعد نحو 28 عاما من بداية مسيرة والده باتريك كلويفرت بقميص برشلونة.

ومنح المدرب هانزي فليك الفرصة للمهاجم البالغ من العمر 18 عاما للمشاركة أساسيا في الشوط الأول، حيث شغل مركز الجناح الأيسر، وقدم أداء لافتا عكس قدراته الهجومية، بعدما أظهر نشاطا كبيرا في التحركات وساهم في صناعة الخطورة على دفاع المنافس خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ثمرة سنوات في أكاديمية برشلونة

ويعد الظهور الأول لشين تتويجا لمسيرة طويلة داخل أكاديمية برشلونة، التي انضم إليها عام 2017، بعدما أمضى تسع سنوات في تطوير مستواه عبر مختلف الفئات السنية، قبل أن يلفت الأنظار مع الفريق الرديف خلال الموسم الماضي، بمشاركته في 23 مباراة.

ويتميز اللاعب الهولندي بقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، إذ يجيد اللعب على الجناحين، إلى جانب مركز رأس الحربة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى ضمه إلى معسكر الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد ضمن مجموعة كبيرة من المواهب الشابة.

عائلة كروية تواصل الحضور

وينتمي شين إلى واحدة من أبرز العائلات الكروية في هولندا، فهو نجل النجم السابق باتريك كلويفرت، وشقيق كل من جاستن، وروبن، وكوينسي، بينما سبق لجده كينيث أيضا ممارسة كرة القدم.

ويحمل ظهوره بقميص برشلونة رمزية خاصة، بعدما ترك والده بصمة كبيرة مع النادي بين عامي 1998 و2004، إذ سجل 122 هدفا خلال 257 مباراة، ليظل ضمن أبرز هدافي الفريق عبر تاريخه.

ولم يكن شين وحده من حصل على فرصة الظهور الأول، إذ شهدت مواجهة برمنغهام مشاركة عدد من لاعبي الأكاديمية للمرة الأولى مع الفريق الأول، في خطوة تؤكد استمرار برشلونة في الاعتماد على المواهب الشابة ضمن مشروعه الرياضي، ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها قبل انطلاق الموسم الجديد.