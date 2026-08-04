منتخب فرنسا ومونديال 1998.. اعتراف جديد يعيد قضية المنشطات إلى الواجهة

بعد نحو ثلاثة عقود على مونديال عام 1998، عادت ماري-جورج بوفّي، وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة، للحديث عن واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الجدل حول استعداد منتخب فرنسا للبطولة، والمتعلقة بفحوص المنشطات المفاجئة التي خضع لها لاعبو "الديوك" خلال معسكرهم في بلدة تيني الواقعة في جبال الألب، في محافظة منطقة سافو عام 1997.

وقالت بوفّي، التي تولت وزارة الرياضة بين عامي 1997 و2002، في وثائقي لقناة بي إف إم تي في (BFMTV) الفرنسية بعنوان "زيدان.. صناعة أسطورة"، إن إجراء الفحوص بشكل مفاجئ أثار اعتراضاً شديداً من المدرب إيمي جاكيه واللاعبين والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ووصل الأمر إلى إبقاء الطبيب المكلف بأخذ العينات منتظراً لساعات، قبل أن تظهر جميع النتائج سلبية.

وأضافت الوزيرة السابقة أن الضغوط التي تعرضت لها على خلفية القضية كانت شديدة، قائلة: "كان الأمر عنيفاً إلى درجة أنني تساءلت في لحظة ما عما إذا كنت سأتمكن من الاستمرار".

وتطرق الوثائقي أيضاً إلى تصريحات الطبيب السابق في وزارة الرياضة الفرنسية ألان غارنييه، الذي قال إنه تلقى تعليمات بعدم إجراء فحوص مفاجئة أخرى على لاعبي المنتخب الفرنسي حتى نهاية كأس العالم.

وأقرت بوفّي اليوم بجزء من رواية الطبيب، قائلة إن غارنييه "رجل نزيه"، وإن ما حدث لم يُعلن عنه بهذه الصيغة، "لكن النتيجة كانت واحدة"، مضيفة أن الوزارة استأنفت جهودها لمكافحة المنشطات بعد نهاية كأس العالم.

وشددت الوزيرة السابقة على أن هذه التعليمات لم تصدر مباشرة من رئيس الوزراء آنذاك ليونيل جوسبان، موضحة: "لا بد أن التعليمات وصلت إلينا عبر دوائر المسؤولين في الوزارات، ولم تكن من رئيس الوزراء شخصياً".

وتؤكد الوثائق التاريخية أن بوفّي كانت في تلك الفترة من أبرز الداعمين لتشديد مكافحة المنشطات، إذ أعلنت عام 1998 مضاعفة الميزانية المخصصة لمكافحة المنشطات، وتوسيع نطاق الفحوص المفاجئة.

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كما سبق أن نفت بوفّي، خلال إفادتها أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2013، صدور أي توجيهات رسمية من وزارتها لإعفاء لاعبي المنتخب من الفحوص، لكنها أقرت بأنها تعرضت لضغوط كبيرة عقب فحص تيني.