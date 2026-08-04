ليس لديه شهادة في الطب.. والد نيمار يغلق باب الاعتزال بوجه ابنه

في الوقت الذي تتسارع فيه التكهنات حول المحطة الأخيرة في مسيرته الكروية، فضل النجم البرازيلي نيمار إبقاء الغموض يكتنف مستقبله مع نادي سانتوس، متجنبا تقديم إجابة قاطعة بشأن احتمال اعتزاله مع نهاية عقده، بينما تولى والده قطع الشك باليقين مؤكدا استمراره في الملاعب.

وجاءت تصريحات المهاجم (34 عاما) خلال مزاد خيري نظمه بنفسه في مدينة ساو باولو، حيث أكد أنه لا يزال غير حاسم لأمره. وقال في هذا السياق: "عندما ينتهي عقدي، سأفكر في خيارات البقاء، أو الرحيل، أو التوقف عن اللعب. حقا لا أعرف ماذا سأفعل".

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ورغم إقراره بتحسن حالته البدنية وسعيه للتعامل مع الأمور "مباراة بمباراة"، إلا أن شبح الإصابات المتكررة التي عصفت بمسيرته مؤخرا لا يزال يلقي بظلاله على مسيرته.

ويأتي هذا التردد بعد أسابيع قليلة من إعلان نيمار اعتزاله الدولي بدموع غزيرة، عقب الهزيمة الموجعة للمنتخب البرازيلي أمام نظيره النرويجي (1-2) في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

على الطرف المقابل، حسم والده ووكيل أعماله، نيمار دا سيلفا سانتوس، الجدل المثار بأسلوب ساخر حين سئل عن مستقبل نجله، قائلا: "نيمار يعشق كرة القدم. ماذا سيصنع غير ذلك؟ ليس لديه شهادة في الطب بعد، لذا سيواصل اللعب".

وتتزامن هذه التطورات مع موجة انتقادات حادة واجهها اللاعب مؤخرا بسبب نمط حياته، ولا سيما عقب مشاركته في بطولة للبوكر بالتزامن مع خوض زملائه مواجهة رسمية في بطولة "كوبا سودأميريكانا".

ويستعد نادي سانتوس حاليا لخوض اختبار قاري مرتقب الأسبوع المقبل أمام فريق ماكارا الإكوادوري في دور الـ16 للبطولة، وسط ترقب جماهيري لما سيفعله نجم الفريق في الفترة القادمة.