في عمر الأربعين.. الحارس الذي أذهل العالم يوقّع مع كولو كولو

وقّع حارس مرمى منتخب كاب فيردي، فوزينيا، عقده رسميا للانضمام إلى صفوف كولو كولو التشيلي، بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ونشر النادي التشيلي مقطعي فيديو عبر حسابه على إنستغرام، وثقا لحظة توقيع فوزينيا على عقده مع مسؤولي النادي، قبل أن يلتقط صورا تذكارية داخل ملعب الفريق.

كما أظهر مقطع آخر الحارس وهو يخوض أول حصة تدريبية له مع كولو كولو، بعد وصوله إلى تشيلي، استعدادا للمشاركة في المباريات الرسمية.

وكان فوزينيا قد حظي باستقبال جماهيري حافل لدى وصوله إلى تشيلي، حيث رفعت الجماهير صوره ورددت الهتافات ترحيبا به فور وصوله إلى المطار.

وخطف فوزينيا، البالغ من العمر (40 عاما)، الأنظار خلال كأس العالم 2026 بعدما قدم مستويات مميزة، ونجح في التصدي لـ18 تسديدة خلال 4 مباريات، من بينها 8 تصديات أمام الأرجنتين في دور الـ32، كما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضمن أفضل الحراس في البطولة.