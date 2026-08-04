من قلب لندن.. رسالة غامضة لوكيل فينيسيوس تقلق ريال مدريد

أثار وكلاء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، حالة من الجدل بعد نشر رسالة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل مايكل يورمارك رئيس وكالة "روك نيشنز"، التي تمثّل فينيسيوس، إلى العاصمة البريطانية لندن، في وقت يزداد فيه الحديث عن رغبة أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بالتعاقد مع اللاعب.

ونشر يورمارك عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عبارة "لندن، ها أنا أصل. لننطلق".

ولم تتضح حتى اللحظة أي تفاصيل حول السبب "الكامن" لهذه الزيارة للعاصمة البريطانية، على حد تعبير صحيفة "آس" (as) الإسبانية.

وعاد فينيسيوس (26 عاما) إلى تدريبات ريال مدريد أمس تحت قيادة المدرب الجديد القديم جوزيه مورينيو، في وقتٍ يلف الغموض تجديده عقده مع النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن مطالبة اللاعب بزيادة راتبه وإعادة توزيع نسبة الأرباح من حقوق الصورة هما النقطتان الجوهريتان اللتان تتم مناقشتهما بين فينيسيوس وريال مدريد.

ويسيطر هذا الملف بالتحديد على الأجواء في ريال مدريد، أكثر من حالة التشويق المتعلقة بمفاوضات ريال مدريد مع لايبزيغ لضم الشاب الإيفواري يان ديوماندي، وأكثر من الإعلان الرسمي لرحيل غونزالو غارسيا إلى فولهام الإنجليزي، أو حتى مستقبل الأرجنتيني فرانكو ماسستانتونو.

القطعة الناقصة

وعلى الجهة المقابلة، ترى الصحيفة في أرسنال فريقا متكامل الصفوف وينقصه فقط لاعب بحجم فينيسيوس، للاستمرار في مشروع المدرب ميكيل أرتيتا، الذي قاد الفريق الموسم الماضي للتتويج بالبريميرليغ للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.

وكانت الجهة اليسرى تمثل نقطة الضعف الأكبر هجوميا لأرسنال، فغابرييل مارتينيلي لا يبدو اللاعب المؤهل لخوض المباريات أساسيا بحسب قناعات أرتيتا.

وفي الوقت نفسه غادر لياندرو تروسارد الذي أدى دورا مميزا وقدم إسهامات لافتة في الأعوام الأخيرة، متجها نحو تركيا.

إعلان

ومن شأن وصول فينيسيوس إلى ملعب الإمارات أن يشكّل قفزة نوعية هائلة في الخط الأمامي ليشكّل إلى جانب بوكايو ساكا ثنائي الأجنحة "الأكثر خطورة وإرباكا للمنافسين على وجه الأرض"، على حد وصف الصحيفة.