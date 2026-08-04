بين مدريد وأرسنال.. فينيسيوس يكشف كواليس حواره الأول مع مورينيو

كشف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، عن تفاصيل أول محادثة جمعته بالمدرب الجديد جوزيه مورينيو، وذلك عقب انتهاء اليومين الأول والثاني من تدريبات الفريق في مقر النادي "فالديبيباس".

وأوضح فينيسيوس، خلال مقطع فيديو بثه النادي عبر منصاته الرسمية، أن المدرب يركّز على منحه الحرية كاملة للتعبير عن قدراته، قائلا: "طلب مني مورينيو أن أكون على طبيعتي داخل الملعب، وأن أحافظ على سعادتي وأسلوبي الخاص في اللعب".

وحول انطباعاته عن المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد، أشار اللاعب إلى الجهد البدني العالي الذي يتطلبه المعسكر التدريبي، مضيفا: "التدريبات كانت مكثفة للغاية وخرجنا منها بإرهاق شديد، لكنّ هذا أمر طبيعي ومفهوم في هذه المرحلة. أنتهز هذه الأيام للتعرف أكثر على المدرب وزملائه الجدد".

وشدد المهاجم البرازيلي على أن الأولوية القصوى للفريق حاليا هي الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية البدنية وتجنب المتاعب الصحية، قائلا: "نحن نعمل جميعا بجدية كبيرة للوصول إلى اللياقة المثالية؛ بهدف تقليل مخاطر الإصابات خلال منافسات الموسم وضمان جاهزية القوام الكامل للفريق".

مستقبل غامض

بعد مرور 18 شهرا، لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن بين فينيسيوس جونيور ونادي ريال مدريد بسبب خلافات تتعلق بالجانب المالي.

ولا تزال 3 خيارات مطروحة: تمديد عقده مع ريال مدريد، أو الانتظار حتى الصيف المقبل للرحيل في صفقة انتقال حر، أو الانضمام إلى أرسنال الآن.