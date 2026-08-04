اجتماع طارئ في المغرب.. إنفانتينو يحشد قيادات "فيفا" لمواجهة الأزمة

كشفت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو استدعى بشكل عاجل كبار مسؤولي الاتحاد وأعضاء الإدارة العليا إلى اجتماع أزمة في المغرب، غداً الأربعاء 5 أغسطس/آب في ظل تصاعد التوترات داخل المؤسسة الكروية الدولية.

ويأتي الاجتماع في أجواء من التوتر المؤسسي الشديد في قمة كرة القدم العالمية، على خلفية التهديدات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باللجوء إلى القضاء، إلى جانب الضغوط التي يمارسها تيار معارض يسعى إلى شل عمل المؤسسة وتعطيل إدارتها.

اجتماع لرسم ملامح المرحلة المقبلة

ورغم بقاء التفاصيل الدقيقة لجدول أعمال الاجتماع طي الكتمان، يُتوقع أن يناقش إنفانتينو الخلافات السياسية المتصاعدة والتحديات الإدارية التي باتت تفرض ضغوطاً متزايدة على استقرار قيادته للاتحاد الدولي.

ويأتي الاجتماع المرتقب في المغرب في وقت تواجه فيه إدارة فيفا مجموعة من التحديات والخلافات المتزامنة، ما يجعله محطة مهمة في تحديد كيفية تعامل القيادة الحالية مع الأزمة التي تتصاعد داخل أروقة المؤسسة.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين فيفا بـ"الابتزاز" عبر منصة "إكس".

وأوضح الأمير علي -في تصريحات رسمية عبر حسابه بمنصة إكس- أن المشاركة التاريخية الأولى للنشامى في نهائيات كأس العالم صادفت عقبات إدارية ومالية مجحفة لمنتخب يمثل دولة ذات ميزانية رياضية محدودة.

وسرد رئيس الاتحاد ثلاث أزمات رئيسية واجهت بعثة الأردن والجماهير:

أزمة التأشيرات وحرمان المشجعين: تعرض عدد كبير من المشجعين الأردنيين للرفض في الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة، رغم اقتنائهم تذاكر المباريات الرسمية التي بيعت بأسعار باهظة.

الاستقطاعات الضريبية الإجبارية: فرض ضرائب أمريكية اقتُطعت مباشرة عبر "فيفا" من المخصصات المالية الموجهة للاعبي المنتخب والطاقم الفني، وهي الإجراءات التي لم تُطبَّق على المنتخبات التي اتخذت من كندا والمكسيك مقرا لمعسكراتها

.تجميد المستحقات المالية: المماطلة المستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي في صرف المكافآت المستحقة للمنتخب الأردني مقابل وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في قطر، رغم تفاخر "فيفا" باحتياطيات مالية تُقدَّر بمليارات الدولارات.

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ووفقاً لموقع "ذا أتلتيك" (The Athletic)، تكتسب تصريحات الأمير علي أهمية خاصة، بالنظر إلى أنه شغل منصب نائب رئيس فيفا بين عامي 2011 و2016، فضلاً عن تأثيره في المشهد الكروي الآسيوي.\

فينغر يتبرأ من خطة إنفانتينو

وكان الفرنسي أرسين فينغر، المسؤول التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نأى الثلاثاء، بنفسه عن خطة رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو الفاشلة لبيع حصص في الأرباح المستقبلية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، مؤكدا أن التخلّي عن المقترح كان "ضروريا للغاية".

وأصدر المدرب الفرنسي السابق لأرسنال بيانا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسبوع من ظهور أولى التقارير التي كشفت عن خطة جياني إنفانتينو لإنشاء شركة "فيفا فوروارد إنتربرايز" وبيع حصة تبلغ 20% منها إلى كيانات خاصة.

وتم رفض الخطة من قِبل ثلاثة اتحادات قارية، بل إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ذهب إلى أبعد من ذلك وهدد بمقاطعة كأس العالم ومسابقات "فيفا" الأخرى إذا لم يتم التخلي عنها.

ولم يبدِ فينغر أي نية لاتباع كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، في الاستقالة من المنظمة، لكنه أوضح معارضته لخطة الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلا إنه يؤمن بأن "فيفا" يخدم اللعبة بـ"الالتزام والشفافية والنزاهة".

لم أشارك في الخطة

وقال المدرب الفرنسي السابق في بيان: "إن الأحداث الأخيرة في فيفا تستدعي بعض التوضيح من جانبي. في فيفا أنا رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمي".

وأضاف: "أتولى مع فريقي الإشراف على تحليل بيانات اللعبة، ومركز فيفا الإلكتروني للتدريب، وتطوير تعليم الناشئين من خلال 60 أكاديمية في 60 دولة حيث تشتد الحاجة إليها، بالإضافة إلى مسابقات الفئات السنية حول العالم، كما أشغل منصب مستشار فني للمجلس الدولي لكرة القدم (International Football Association Board)".

وأكمل فينغر: "لم أكن مشاركا في هذه الخطة الإستراتيجية، وعلمت بالمشروع لأول مرة من خلال التقارير الإعلامية. كان قرار سحب المشروع ضروريا للغاية ولا جدال فيه؛ لأنني أؤمن بشدة بفيفا مستقل يخدم كرة القدم لدينا بالتزام وشفافية ونزاهة".