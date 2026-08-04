خطوات تفصل صلاح عن الدوري التركي.. تفاصيل العرض المغري

فجرت وسائل الإعلام التركية مفاجأة، اليوم الثلاثاء، تفيد بتوصل نادي طرابزون سبور إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة وصفتها بأنها ستحدث صدى واسعا.

وأكدت قناة "إيه سبور" (A Spor) التركية أن إدارة النادي قد أنهت كافة التفاصيل مع وكيل أعمال اللاعب، وتم الاتفاق على توقيع عقد يمتد لمدة عامين، مشيرة إلى أن صلاح سيغادر صباح غد الأربعاء، على متن طائرة خاصة متوجها إلى إسطنبول، ومنها سيطير مباشرة إلى مدينة طرابزون على ساحل البحر الأسود، لإتمام إجراءات الانتقال.

التفاصيل المالية للعقد

وفيما يتعلق بالتفاصيل المالية لهذه الصفقة، كشفت صحيفة "بيرغون"(Birgün) التركية أن نادي طرابزون سبور سيدفع للنجم المصري محمد صلاح راتبا يبلغ 17 مليون يورو (نحو 18.4 ملايين دولار)، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو (نحو 5.4 ملايين دولار) كرسوم انتقال.

وأوضحت الصحيفة أن العرض المالي لم يقتصر على ذلك فحسب، بل تضمن الاتفاق أيضا منح اللاعب نسبة 25% من إجمالي أرباح مبيعات قمصانه، كجزء من الحوافز الإضافية لإتمام التعاقد.

من جانبها، أكدت قناة "تي آر تي سبور" (TRT Spor) الحكومية التركية تفاصيل الصفقة وتطوراتها، حيث أشار مراسلها إلى أن الإجراءات الأخيرة جارية لإتمام الصفقة التاريخية التي تشغل الشارع الرياضي التركي حاليا.