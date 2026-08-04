مقصورة خاصة واستثمار في الملعب.. ديباي يفاجئ كورينثيانز بشروط غير مسبوقة

وضع الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب كورنثيانز شروطا غريبة وغير متوقعة لتوقيع عقدٍ جديد مع الفريق البرازيلي، بعدما انتهى العقد بين الطرفين يوم 31 يوليو/تموز الماضي.

وذكرت صحيفة "غازيتا إسبورتيفا" (Gazeta Esportiva) البرازيلية أن ديباي (32 عاما) وضع عدة شروط غريبة من أجل التوقيع على عقد جديد.

شروط ديباي

ومن بين هذه الشروط امتلاك مقصورة خاصة في ملعب نيو كيوميكا أرينا معقل كورنثيانز، بالإضافة إلى استخدام الملعب لمدة يومين لتنظيم فعاليات خاصة والحصول على 50% من الإيرادات الناتجة عن ذلك.

ولم تتوقف شروط ديباي عند هذا الحد، فقد طالب أيضا بتقاضي جزء من المكافأة المالية لمشاركة مستقبلية في كأس العالم للأندية حتى وإن لم يكن حينها لاعبا في صفوف الفريق، معتبرا نفسه عنصرا أساسيا في إعادة بناء النادي، كما اشترط الحصول على 20% من الحوافز التي يتلقاها الفريق عن كل لقب.

وعلى الصعيد المالي، طلب ديباي راتبا ضخما يصل إلى 12 مليون يرو موزعة على الرواتب، ومكافأة التوقيع وحقوق الصورة، فضلا عن 2.4 مليون يورو أخرى يتعهد النادي بدفعها عبر أنشطة تسويقية، ليبلغ مجموع المطالب المالية للاعب 14.4 مليون يورو .

كما وضع وكلاء اللاعب شروطا جديدة تمثلت في زيادة بنسبة 10% مخصصة للوكيل وضمانات بشأن الإيرادات التجارية، وفرض غرامات باهظة في حال تأخر كورنثيانز مجددا عن سداد المستحقات.

معاناة كورنثيانز

وتأتي مطالب ديباي هذه في وقت يعاني فيه كورنثيانز ديونا تقارب 7.7 ملايين يورو ، قد ترتفع لتصل إلى 13.2 مليون يورو بسبب الفوائد والغرامات.

في هذه الأثناء أكدت الصحيفة ذاتها أن إدارة كورنثيانز اجتمعت بوكلاء ديباي افتراضيا يوم الاثنين الماضي، وفيه أكد ممثلو اللاعب الهولندي عدم نيتهم تخفيض مطالبهم.

ورغم ذلك تثق إدارة النادي البرازيلي بقدرتها على إقناع ديباي بتخفيض مطالبه في اجتماع مباشر من المقرر عقده في الساعات القليلة المقبلة، وفي حال عدم إحراز أي تقدم فسيكون القرار النهائي بشأن الموافقة على توقيع العقد الجديد من عدمه بيد الرئيس أوسمار ستابيل.

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وانتقل ديباي إلى كورنثيانز في سبتمبر/أيلول 2024 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

ومنذ ذلك التاريخ خاض ديباي 79 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 20 هدفا وقدّم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

وتُوِّج ديباي مع الفريق بـ3 ألقاب هي كأس باوليستا موسم 2024-2025، وكأس البرازيل 2025، وكأس السوبر البرازيلي 2026.

وعرفت مسيرة ديباي مع الفريق الكثير من المحطات المثيرة للجدل؛ أبرزها تغيّبه عن حصة تدريبية في يوليو/تموز 2025 دون إذن النادي، بسبب تأخر راتبه.