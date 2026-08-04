بلغة الواثق.. توريس يكشف شروط بقائه في برشلونة

أعاد فيران توريس الكرة إلى ملعب ناديه برشلونة الإسباني لكرة القدم، إذ أكد أن مستقبله في قلعة "كامب نو" يتوقف على مدى رغبة النادي في الاحتفاظ به، مشددا على أن أي حديث عن عقد جديد سيعتمد على مدى اهتمامهم به.

وتحدث المهاجم الدولي الإسباني (26 عاما) عن وضعه مع برشلونة، وذلك في مقابلة مع صحيفة سبورتيكو الرياضية الأمريكية، نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وبدا توريس هادئا بشأن موقفه، مؤكدا أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع برشلونة، إذ قال: "ينبغي لبرشلونة أن يثبت رغبته في استمراري. بإمكانهم التفاوض، وفي النهاية، ستتم مناقشة كل شيء".

وقد ربطت تقارير عديدة اسم توريس بمجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يرى اللاعب -الذي سجل هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026- أن هذا الاهتمام يصب في مصلحته، إذ قال: "كلما رغبت هذه الأندية في ضمك، فهذا أمر جيد بالنسبة لك بطبيعة الحال".

ومع ذلك، يبقى برشلونة أولوية بالنسبة لتوريس، الذي أشار إلى عقده الحالي باعتباره ما يمنحه الثقة في مستقبله.

واختتم توريس حديثه قائلا: "لدي عقد مع برشلونة. صحيح أنه في كرة القدم لا تعرف أبدا ما قد يحدث، لكن الجانب الجيد هو أنه بما أن هناك عقدا، فإنه يمكنني الانتظار واتخاذ القرار بنفسي".