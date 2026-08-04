بعد صراعه مع السرطان.. فان غال يلمح إلى ولاية رابعة مع هولندا

قال المدرب المخضرم لويس فان غال إنه لا يستبعد إمكانية عودته مرة أخرى لقيادة المنتخب الهولندي لكرة القدم وسط تكهنات حول من سيخلف رونالد كومان.

وتولى فان غال، الذي سيبلغ 75 عاما يوم السبت المقبل، تدريب المنتخب الهولندي ثلاث مرات وقاده لقبل نهائي كأس العالم عام 2014، ثم عاد لتولي المهمة عام 2022 ليصل بالمنتخب إلى دور الثمانية في قطر.

ولم يعمل منذ ذلك الحين بشكل دائم، حيث تغلب على مرض السرطان وعمل مستشارا لمجلس إدارة نادي أياكس أمستردام.

تلميح فان غال

وقال فان غال في مقابلة مع مجلة "فوتبال إنترناشونال" (Voetbal International) الهولندية "أرغب دائما في مساعدة الاتحاد الهولندي لكرة القدم، تماما كما كنت أرغب في فعل ذلك مع نادي أياكس. ومع وجود تشكيلة مثل هذه هناك إمكانيات، وأعتقد أن هولندا لا تزال قادرة على الفوز بلقب بطولة أوروبا أو كأس العالم، لأن 95 بالمئة من اللاعبين يلعبون في الخارج، ومعظمهم في أندية جيدة".

ومع ذلك، قال فان غال إنه لم يكن هناك أي اتصال مع الاتحاد الهولندي، وأعرب عن دهشته من الاهتمام المحدود من المدربين بتولي منصب مدرب المنتخب الوطني.

وأفادت التقارير بأن المدرب السابق لليفربول آرني سلوت رفض المنصب الأسبوع الماضي، وكذلك مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ. واستقال كومان من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بعد خسارة هولندا أمام المغرب في دور 32 من كأس العالم لهذا العام.

وأفادت وسائل الإعلام الهولندية بأن نايغل دي يونغ مدير الاتحاد الهولندي للعبة والمسؤول عن عملية اختيار المدرب الجديد، أجرى محادثات مكثفة يوم الأحد الماضي مع مايكل ريزيغر الظهير السابق لبرشلونة وميلان والذي يشغل حاليا منصب مدرب منتخب هولندا تحت 21 عاما.

وأضاف فان غال "الشيء الوحيد الذي يحدث هو أنهم لا يستطيعون العثور على أي شخص في الوقت الحالي ومن ثم يظهر اسمي مرة أخرى. أجد ذلك أمرا لا يُصدق إلى حد ما".

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وتابع: "قبل أربع سنوات في كأس العالم بقطر، خسرنا بركلات الترجيح في دور الثمانية و(هم) لم يعتقدوا أن كرة القدم التي لعبناها كانت جيدة بما يكفي. وهؤلاء الأشخاص يرونني الآن الرجل المثالي؟".

واختتم: "على أي حال، لا أعرف على الإطلاق ما يريده الاتحاد الهولندي وقد شغلت منصب مدرب المنتخب الوطني ثلاث مرات بالفعل، لذلك إذا عملت كمدرب مرة أخرى، فربما لا ينبغي أن تبحثوا عن ذلك في هولندا. رغم أنكم لا تعرفون أبدا ما الذي حدث معي. أشعر أنني على ما يرام أكثر مما كنت عليه قبل أربع سنوات".

وتضم مسيرة فان غال التدريبية فترات عمل مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد.