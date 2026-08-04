بعد شهر من آخر معاركه.. الموت يخطف مقاتلا برازيليا في "يو إف سي"

أعلنت المنظمة الأمريكية للفنون القتالية المختلطة "يو إف سي" (UFC) وفاة المقاتل البرازيلي ألان ناسيمنتو، الملقّب بـ"بورو أوسو"، أمس الاثنين، عن عمر 34 عاما. وبحسب بيان المنظمة، عُثر عليه فاقدا الوعي بعد إصابته على ما يبدو بنوبة قلبية أثناء نومه، وتوفي رغم محاولات الفريق الطبي إنقاذه، دون الإفصاح عن مكان الوفاة.

كان ألان ينتمي إلى نادي "شوتي بوكسي دييغو ليما" في ساو باولو، وله سجل احترافي بلغ 22 فوزا مقابل 7 هزائم في الفنون القتالية المختلطة، وكان يمثل البرازيل في بطولة "يو إف سي" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 ضمن فئة وزن الذبابة (حتى 57 كيلوجراما).

وقد أعرب صديقه المقاتل تشارلز أوليفيرا، حامل حزام (BMF)، عن حزنه الشديد لرحيله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياه بـ"الأخ الذي منحته له رياضة فنون القتال".

تُوفي ألان بعد أكثر من شهر بقليل من آخر نزالاته، حيث خسر في 20 يونيو/حزيران 2026 أمام ميتش رابوسو بقرار منقسم في لاس فيغاس. وكان من المقرر أن يشارك مع أوليفيرا في ندوة تدريبية بولاية فيرجينيا يوم 9 أغسطس/آب الجاري.

بدأ ألان مسيرته في الملاكمة التايلاندية عن عمر 15 عاما، ثم انتقل إلى الفنون القتالية المختلطة سرا عن والديه قبل أن يكشف لهما عن مساره الرياضي عند بلوغه سن الرشد، واحترف اللعبة في عمر 19 عاما، ولفت الأنظار عام 2018 في أولى نسخ "Contender Series البرازيل"، رغم خسارته أمام راوليان بايفا، مما جعله يحظى بإشادة من رئيس منظمة "يو إف سي دانا وايت، ووعد بالتعاقد معه، والذي تحقق لاحقًا عام 2021.