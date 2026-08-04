بحضور لابورتا.. برشلونة يعزز خط هجومه بالتوقيع مع موهبة بلجيكية (فيديو)

وقع اللاعب البلجيكي الشاب جيسي بيسيو، جناح نادي كلوب بروج، على عقده الجديد مع برشلونة، لينضم رسميا إلى صفوف البلوغرانا.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر إنستغرام مقطع فيديو وثّق مراسم توقيع العقد، بحضور رئيس النادي خوان لابورتا، قبل التقاط الصور التذكارية بالقميص الجديد.

كما احتفى النادي بلاعبه الجديد، ونشر صورة له أرفقها بتعليق جاء فيه: "قوة على الجناح.. وسحر في قدميه، جيسي بيسيو أصبح كوليه".

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق توصله إلى اتفاق مع كلوب بروج للتعاقد مع بيسيو، حيث وقّع اللاعب عقدا يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2031.

من هو جيسي بيسيو؟

ضمّ نادي برشلونة الإسباني الجناح البلجيكي الشاب بيسيو، الذي يملك، وفق النادي، إمكانات كبيرة لمستقبل واعد، بفضل سرعته وقوته وقدرته على المراوغة.

وُلِد بيسيو في بلجيكا يوم 22 يناير/كانون الثاني 2008، وفرض نفسه لاعبا أساسيا في مختلف فئات المنتخبات البلجيكية للفئات السنية.

وبرز اسم الجناح خلال بطولة أوروبا تحت 17 عاما عام 2025، بعدما اختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة، إثر بلوغ المنتخب البلجيكي الدور نصف النهائي.

وبدأ بيسيو مسيرته مع نادي لوفان، قبل أن ينتقل عام 2020 إلى كلوب بروج، حيث خاض خلال الموسمين الأخيرين 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا للشباب، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وفي عام 2023، وعمره 15 عاما فقط، خاض أول مباراة له مع فريق كلوب نكست، الرديف لنادي كلوب بروج، في دوري الدرجة الثانية البلجيكي. وخلال فترة وجوده مع الفريق، شارك في 36 مباراة، قبل الانتقال إلى برشلونة وهو في سن 18 عاما.

وبانضمامه إلى برشلونة، أصبح بيسيو أحدث البلجيكيين المنضمين إلى الفريق الأول للنادي الكتالوني، بعد توماس فيرمايلن وفرانسوا غويفارتس.