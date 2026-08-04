المدرب الفرنسي هيرفي رونار يعود لقيادة منتخب كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار مدربا للمنتخب الأول، خلفا لإيميرس فايي، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود رونار (57 عاما) إلى قيادة منتخب "الفيلة" للمرة الثانية، بعدما سبق أن أشرف عليه بين عامي 2014 و2015، وقاده خلالها إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية قد كشفت، في وقت سابق من الثلاثاء، عن اقتراب رونار من العودة لتدريب المنتخب الإيفواري.

ويتولى المدرب الفرنسي المهمة خلفا لإيميرس فايي، الذي قرر الاتحاد الإيفواري عدم تجديد عقده، رغم قيادته المنتخب إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 2024، وبلوغ الدور ثمن النهائي في كأس العالم عام 2026، وهو أفضل إنجاز في تاريخ البلاد بالبطولة.

وأوضح الاتحاد الإيفواري أن رونار سيصل إلى أبيدجان خلال الأيام المقبلة لتولي مهامه رسميا.

وكان رونار قد قاد المنتخب التونسي بصورة مؤقتة خلال نهائيات كأس العالم عام 2026، بعدما تولى المسؤولية أثناء البطولة عقب الهزيمة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في المباراة الافتتاحية لـ"نسور قرطاج"، وهي النتيجة التي أطاحت بالمدرب صبري لموشي.

وخلال مهمته المؤقتة مع المنتخب التونسي، أشرف رونار على مباراتين انتهتا بالخسارة أمام اليابان 4-0، ثم هولندا 3-1.

وبعد انتهاء تلك المهمة، بقي رونار من دون نادٍ أو منتخب، قبل أن يعود بعد 11 عاما إلى مقاعد بدلاء منتخب كوت ديفوار، حيث يحظى بشعبية كبيرة بفضل قيادته الجيل الذي ضم يايا توريه إلى إحراز لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015، منهيا انتظارا دام نحو 25 عاما.

ويتمتع المدرب الفرنسي بسجل لافت في القارة الأفريقية، إذ سبق له الفوز بكأس الأمم الأفريقية مع زامبيا عام 2012، كما تولى تدريب عدد من المنتخبات، من بينها غانا وأنغولا والمغرب.

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إلا أن تجاربه الأخيرة جاءت بنتائج متفاوتة، إذ أُقيل من تدريب المنتخب السعودي في أبريل/نيسان، رغم قيادته إلى التأهل لكأس العالم عام 2026، كما قاد المنتخب الفرنسي للسيدات إلى الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية "باريس عام 2024".