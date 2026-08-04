الاتحاد الخليجي يحدد موعد قرعة دوري أبطال الخليج للموسم الجديد

حدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم يوم 24 أغسطس/آب الجاري موعدا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، التي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وتستمر حتى 30 أبريل/نيسان 2027، بمشاركة 12 ناديا تمثل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وأوضح الاتحاد، الثلاثاء، أن مراسم سحب القرعة ستُقام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي.

ووفقا للائحة التنظيمية للمسابقة، سيتم توزيع الأندية الـ12 على 3 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، على أن يتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها، بعد زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 فريقا، في خطوة تعكس تطور المسابقة واتساع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الوطنية الأعضاء، بما يُسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة البطولة على مستوى المنطقة.

وتضم قائمة الأندية المشاركة الاتفاق ونيوم من السعودية، والنصر وعجمان من الإمارات، والدحيل وقطر من قطر، وأربيل والزوراء من العراق، والشباب من سلطنة عمان، والرفاع من البحرين، وكاظمة من الكويت، وشعب حضرموت من اليمن.

وأشار الاتحاد الخليجي إلى أن الإعلان المبكر عن موعد سحب القرعة يهدف إلى منح الأندية والاتحادات الوطنية الوقت الكافي لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق المنافسات، بما يعزز جاهزية الفرق ويرفع جودة المنافسة.