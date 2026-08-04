الاتحاد الجزائري ينهي رسميا تعاقده مع المدرب بيتكوفيتش

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإثنين، إنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني، وذلك باتفاق ودي بين الطرفين.

وقال الاتحاد، في بيان، إن إنهاء العلاقة التعاقدية دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، دون أن يوضح الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار.

وأشاد الاتحاد بما وصفه باحترافية بيتكوفيتش وطاقمه الفني والتزامهم طوال فترة إشرافهم على المنتخب، مقدما لهم الشكر على العمل الذي أنجزوه خلال 29 شهرا قادوا فيها الفريق.

وتمنى الاتحاد الجزائري للمدرب وأعضاء جهازه الفني التوفيق في مسيرتهم المهنية المقبلة، من دون أن يكشف عن هوية المدرب الذي سيتولى قيادة المنتخب خلال المرحلة القادمة.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تنطلق في سبتمبر/أيلول المقبل، إذ يتنافس مع زامبيا وتوغو وبوروندي في المجموعة التاسعة.